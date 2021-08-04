【券商點睇】全球經濟繼續強勁復甦 基本金屬牛市未完

天風證券指，國內經濟領先全球經濟率先復甦，國內製造業PMI在疫情結束後一直維持在擴張區間內；美國製造業PMI一直維持在60左右。同時，美國總統拜登的新一輪財政刺激政策有望實施，經濟復甦可能超出市場預期。

另外，歐洲主要經濟體，包括英國、法國和德國的製造業PMI出現顯著回升，今年均在榮枯綫以上，法國、英國的PMI達到2018年以來高點。全球經濟復甦有望帶來基本金屬需求復甦的基礎。

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該行認為，銅、鋁、鋅三種最重要的基本金屬的需求均與地產和基建息息相關，集中在電力、建築、家電和汽車四個領域。電力和建築本身就是地產和基建，而家電和汽車的消費則與地產相關性較強。銅、鋁、鋅在電力和基建中的應用都偏向於竣工前後，家電汽車的消費也集中在竣工前後，因此地產後周期屬性較強。

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由於2018至2019年中國房地產開發增速遠高於竣工增速，帶來大量項目等待竣工，今年有望成為房地產竣工高峰。3、4月因地產調控更加嚴格，市場預期中的竣工復甦出現推遲，6月房屋累計竣工面積同比已經達到25%。臨近房地產旺季「金九銀十」，基本金屬需求旺季已經來臨，預計銅鋁鋅三種基本金屬價格有望持續上漲。

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記者：林衛