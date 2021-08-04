【宏觀中國】中國服務業景氣度回暖？ 財新服務業PMI大幅反彈

財新公布，中國7月服務業採購經理人指數（PMI）反彈至54.9，較上月的14個月低點，大幅反彈4.6個百分點，主因國內疫情得到控制、市況轉強，提振顧客數量和需求。但是，近期全國10多個省份陸續傳出散發病例，多地發布出行限制，預計8月服務業無可避免受到衝擊。

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分項指標看，新訂單增速從6月份的近期低點回升，整體增長顯著。樣本顯示，國內疫情控制，市況轉強，提振客戶數量和需求。不過，疫情繼續影響新增出口業務量，出口增長基本陷入停滯。用工也恢復增長，但增速僅輕微；雖然部分企業致力擴大產能，但亦有企業尋求控製成本。

7月各項成本整體大幅上揚，漲幅顯著加劇，超過長期均值。據企業反映，用工成本、燃料和原材料價格皆有上揚。企業相應上調收費價格，整體漲價速度可觀，為今年以來最快。

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財新智庫高級經濟學家王喆指出，由於財新7月PMI數據調查恰逢廣東疫情結束和江蘇疫情爆發之間，服務業景氣度高企，製造業相對略顯疲弱，7月底局部地區疫情料將對下月PMI產生負面影響。

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記者：林衛