【監管風暴】國內晶片炒風熱影響汽車產量 監管部門出手整治

據中國汽車工業協會統計的重點企業旬報情況預估，2021年7月，汽車行業銷量預估完成182萬輛，環比下降9.7%，同比下降13.8%；分大類看，乘用車銷量同比下降11.2%，商用車銷量同比下降27.1%。

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汽車銷量下降，部分被歸咎於晶片短缺的緣故，更開始引起監管部門的關注。日前，國家市場監管總局發布通知稱，針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，當局根據價格監測和舉報綫索，對涉嫌哄抬價格的汽車晶片經銷企業立案調查。

市場監管總局表示，下一步將持續關注晶片等重要商品市場價格秩序，進一步加大監管執法力度，嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。在產能失衡之下，全球晶片缺貨潮逐漸從晶圓代工、封測等部分環節蔓延至全產業鏈，涉及汽車、手機、手提電腦，甚至智能家電等多個消費領域。

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今年以來，各類晶片售價水漲船高，其中汽車芯片成為了「重災區」。根據諮詢機構Roland Berger的數據，預計中國汽車行業晶片缺貨率為15%至20%，按照此前中國汽車的銷量預測，今年將導致300萬至400萬輛汽車的減產。

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記者：林衛