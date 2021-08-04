【電子消費券】離島零售迎電子消費券　市民消費更「疏爽」　料銷售勝去年同期

▲ 暑假是離島銷售淡季，電子消費券的派發，有助提高入島市民的消費情緒。（資料圖片）

夏天尤其是暑假期間，天氣炎熱，到訪離島的遊客、行山客減少，是當地店鋪的銷售淡季。然而，電子消費券的派發，有助提高入島市民的消費情緒。南丫島李寶記負責人王小姐表示，市民領取消費券後會更「疏爽」，料銷售額增加3成至4成。

王小姐稱，得悉將發放電子消費券時，已新增接受八達通支付。而她發現正式發放首批電子消費券後，有不少顧客使用。現更聯絡AlipayHK，希望增加新收款渠道。惟她暫時未決定是否推出相關優惠中。

▲ 夏天尤其是暑假期間，天氣炎熱，到訪離島的遊客、行山客減少。（程志遠攝）

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電子消費券有助促進銷情，但面對銷售淡季，加上外地旅客仍因疫情不能訪港，王坦言，近月銷售雖較疫情期間上升50%，但銷售額仍不能回復至疫情前水平。佳因外地旅客較常購買海味，香港遊客較多選購具特色的本地醬料。

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食肆南丫天虹兼售手信，其董事總經理陳詠楓表示，7至8月天氣不穩定，屬全年生意最少的時間。過去店內較少出售手信：「無特別谷銷售」，目前新款手信增加至逾30款，帶動銷售按年升10%。

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該公司目前提供4間電子消費券營辦商的支付方法。陳稱，電子消費券正式發放後，市民的消費意慾明顯增強，消費金額更較沒有電子消費券前，稍微增加5%。

記者：馬意文

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