【ET午市精點】恒指反彈收復10天線　阿里績後逆市跌

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【電子消費券】八達通：消費券帶動商戶開戶數量大增 約11萬個商戶接受八達通付款
港股今早低開32點，早段曾跌近200點，跌至26000點水平，中國7月財新服務業PMI回升至54.9，高於預期，大市轉升，曾升逾400點。體育用品股炒上，科技股反彈，美團 （03690） 曾升半成，騰訊 （00700） 升逾4%。港股後市走勢如何，光大新鴻基證券策略師伍禮賢11：55分於《ET午市精點》為你分析。
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欄名 : ET午市精點