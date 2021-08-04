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【童年回憶】星戰粉絲喜訊！　R2-D2化身電子寵物「他媽哥池」（多圖）

科技 11:22 2021/08/04

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電子寵物「他媽哥池」（Tamagotchi）的開發商萬代（BANDAI）與迪士尼合作，推出兩款特別版 R2-D2 「他媽哥池」。（BANDAI）

相信一眾《星球大戰》（Star Wars）粉絲對 R2-D2 不會陌生，而電子寵物「他媽哥池」（Tamagotchi）的開發商萬代（BANDAI）與迪士尼合作，推出兩款特別版 R2-D2 「他媽哥池」。

【機迷回億】懷舊玩意「他媽哥池」25周年 日本推智能手錶版Tamagotchi Smart

特別版「他媽哥池」有兩種款式選擇，一款是 R2-D2 原來的白色設計，另一款是 「他媽哥池」經典的透明藍色設計。按鈕則與以往的 「他媽哥池」相同，同樣位於機身下方，玩家需要透過按鈕與 R2-D2 交流。

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【機迷熱話】Sony推出PS5首個重大更新beta 改善手掣體驗、增強家長控制

R2-D2 可學習 19 種技能，如果 R2-D2 坐下太久，它的身體會沾上灰塵，那時候玩家就需要按下其中一個按鈕清理，取代以往「他媽哥池」清理穢物的功能。機款亦內置 9 個小遊戲讓玩家與 R2-D2 一起遊玩，如果玩家長時間沒有理會 R2-D2 ，《星球大戰》內的角色賈瓦人（Chokkorisan）可能把他帶走。

R2-D2「他媽哥池」現時在亞馬遜進行預購，兩個機款的售價均是 19.99 美元（約155港元），預計於 11 月 11 日推出。

【Apple】愈貴愈好賣？ 鈦金屬版Apple Watch Edition在美現缺貨

記者：廖淑瑩

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