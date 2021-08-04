【東京奧運】字母哥伸出援手 私人贊助希臘大力士

希臘大力士亞科維迪斯早前完成今屆奧運賽事後，因財困宣布退役。消息傳出後，不少希臘運動員倍感可惜，紛紛伸出援手。剛剛成為美國NBA總冠軍的希臘球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo表示，願意私人贊助亞科維迪斯，延續其職業生涯。

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新科美國國家籃球協會（NBA）總冠軍兼總決賽最有價值球員（MVP）的希臘球星「字母哥」返回希臘後，在記者會被問及對亞科維迪斯（Theodoros Iakovidis）退役一事。

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「字母哥」表示，成為頂級運動員非常困難，不少人誤以為專業運動員就會賺大錢，生活一定非常開心，但很多時候他們是要獨自面對難關，如受傷及養傷。「字母哥」對亞科維迪斯勇敢說出困境感到高興，雖然兩人並無私交，但「字母哥」已聯絡對方，承諾會提供贊助金，希望幫他延續職業生涯。

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30歲的亞科維迪斯上周六（7月31日）出戰男子96公斤級初賽，但他僅得338分，排第11名無緣決賽。賽後接受媒體採訪時，亞科維迪斯宣布因財政支援不足決定退出體壇。亞科維迪斯退役消息傳出後，獲希臘不少運動員和民眾支持，更有人於網上提出眾籌，希望亞科維迪斯可繼續運動員生涯。

責任編輯：吳漢培