  • 30°C
香港時間 : 2021804日 (三) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】字母哥伸出援手 私人贊助希臘大力士

環球社會熱點 11:28 2021/08/04

分享：

希臘大力士亞科維迪斯早前完成今屆奧運賽事後，因財困宣布退役。消息傳出後，不少希臘運動員倍感可惜，紛紛伸出援手。剛剛成為美國NBA總冠軍的希臘球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo表示，願意私人贊助亞科維迪斯，延續其職業生涯。

【東京奧運】以色列最年輕獎牌得主 19歲跆拳道美女仙氣十足 【下一頁】

新科美國國家籃球協會（NBA）總冠軍兼總決賽最有價值球員（MVP）的希臘球星「字母哥」返回希臘後，在記者會被問及對亞科維迪斯（Theodoros Iakovidis）退役一事。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

「字母哥」表示，成為頂級運動員非常困難，不少人誤以為專業運動員就會賺大錢，生活一定非常開心，但很多時候他們是要獨自面對難關，如受傷及養傷。「字母哥」對亞科維迪斯勇敢說出困境感到高興，雖然兩人並無私交，但「字母哥」已聯絡對方，承諾會提供贊助金，希望幫他延續職業生涯。

【東京奧運】日本加時不敵西班牙 無緣與巴西決賽會師 【下一頁】

30歲的亞科維迪斯上周六（7月31日）出戰男子96公斤級初賽，但他僅得338分，排第11名無緣決賽。賽後接受媒體採訪時，亞科維迪斯宣布因財政支援不足決定退出體壇。亞科維迪斯退役消息傳出後，獲希臘不少運動員和民眾支持，更有人於網上提出眾籌，希望亞科維迪斯可繼續運動員生涯。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【東京奧運】以色列最年輕獎牌得主 19歲跆拳道美女仙氣十足(多圖)
今日
【東京奧運】以色列最年輕獎牌得主 19歲跆拳道美女仙氣十足(多圖)
【東京奧運】第12日共17金 英國13歲滑板選手登場
今日
【東京奧運】第12日共17金 英國13歲滑板選手登場
【東京奧運】增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽
2021/08/03
【東京奧運】增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽
【東京奧運】德國女將跳遠驚喜摘金 臨尾一跳反勝
2021/08/03
【東京奧運】德國女將跳遠驚喜摘金 臨尾一跳反勝
【東京奧運】首人400米欄破46秒 挪威瓦霍爾姆破世績奪金
2021/08/03
【東京奧運】首人400米欄破46秒 挪威瓦霍爾姆破世績奪金

你可能感興趣

【東京奧運】以色列最年輕獎牌得主 19歲跆拳道美女仙氣十足(多圖)
今日 10:11
【東京奧運】以色列最年輕獎牌得主 19歲跆拳道美女仙氣十足(多圖)
【東京奧運】第12日共17金 英國13歲滑板選手登場
今日 08:05
【東京奧運】第12日共17金 英國13歲滑板選手登場
【東京奧運】增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽
17:29 2021/08/03
【東京奧運】增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽
運動 奧運會 希臘 舉重 美國 東京 籃球 NBA

上一篇文章

【新冠疫苗】紐約市強制民眾提供接種證明 開全美先例

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版