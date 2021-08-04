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【新冠疫苗】紐約市強制民眾提供接種證明 開全美先例

環球社會熱點 11:44 2021/08/04

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美國新冠肺炎疫情有反彈跡象，為讓更多民眾接種新冠疫苗，紐約市市長白思豪周二宣布，進入餐廳、健身室及戲院等室內場所，必須出示新冠疫苗證明。紐約市亦是美國至今首個，強制要求員工及顧客提供疫苗接種證明的主要城市。

美國70%成人打最少1針 遲1個月達標 【下一頁】

白思豪（Bill de Blasio）周二（3日）表示，8月16日開始，民眾進入餐廳、健身室等室內場所時，需要出示新冠疫苗接種證明，措施將於9月13日起強制執行，包括場所內員工都必須接種最少一劑新冠疫苗。

白思豪強調，若民眾已接種疫苗，便能參與所有活動；如果沒有接種疫苗，許多活動將與之無緣。而紐約市亦成為美國首個強制要求民眾進入主要室內場所前，需提供疫苗接種證明的城市。白思豪希望，美國其他城市亦會一同實際類似措施。

拜登呼籲全國派錢谷針 可動用聯邦撥款 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）周二呼籲其他城市跟隨紐約市做法，要求進入室內餐廳及健身室前出示疫苗接種證明。為提高新冠疫苗接種率，白思豪於上周已宣布向每位接種新冠疫苗人士派100美元（約780港元）。紐約市早前亦宣布，逾30萬名公務員需在9月13日前接種疫苗，或是每周接受檢測。

此外，美國政府、部分醫院及企業，已私下要求員工必須接種新冠疫苗，其中泰森食品(Tyson Foods)要求12萬名員工需在11月1日前接種疫苗、微軟早前亦宣佈，旗下美國約10萬名員工，返回辦公室工作前需要先接種疫苗。

責任編輯：郭麗明

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