【封殺幣安】多間英國銀行限制客戶以信用卡向幣安付款　英國滙豐也在內

▲ 英國滙豐（HSBC）銀行周二（3日）宣佈，限制客戶向幣安付款。

英國金融監管機構（FCA）早前表示，加密貨幣交易所Binance（幣安）在英國並未有取得任何形式的授權、註冊或許可，不能在英國進行任何受監管的活動。儘管FCA並不監管加密貨幣的直接交易，投資者仍可繼續進行加密貨幣的直接交易，但多間英國銀行已相繼「出手」，限制客戶以信用卡向幣安付款。

開曼群島金管局﹕幣安Binance未獲經營許可，詳見﹕【下一頁】

外媒報道，目前英國共有4間銀行已限制客戶向幣安付款，分別為西敏寺銀行（ NatWest ）、巴克萊銀行（ Barclays ）、桑坦德銀行 （ Santander ），以及周二（3日）剛宣佈限制客戶付款予幣安的英國滙豐（HSBC）銀行。

英國監管機構禁Binance從事受監管活動，詳見﹕【下一頁】

西敏寺銀行先前表示，由於見到大批與加密貨幣有關的網上投資騙案，該行決定限制客戶能夠在虛擬貨幣交易平台上「入金」的金額。巴克萊銀行、桑坦德銀行則直接禁止客戶透過該行扣賬卡或信用卡向Binance付款。

▲ 桑坦德銀行向客戶宣佈停止向幣安支付服務的聲明。

英國監管機構FCA列舉虛擬貨幣5大風險，詳見﹕【下一頁】

至於英國滙豐（HSBC）銀行反應較慢，本周最新成為限制客戶向幣安付款的英國銀行。該行發表聲明稱，由於擔憂客戶面臨的風險，英國匯豐從即日起，擬停止向幣安提供信用卡付款服務，並將持續觀察情況。

▲ 英國滙豐銀行自今年8月初起，已禁止客戶在虛擬貨幣交易所幣安（Binance）使用該行信用卡進行支付。

作為全世界交易量規模最大的加密貨幣交易所，幣安近期屢遭各國監管機構指出，旗下經營業務並不受到規管。香港證監會早前曾指，幣安集團旗下的任何實體均未獲得發牌或註冊以在香港進行「受規管活動」。

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編輯﹕賴奕羚