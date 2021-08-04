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【汽車股】比亞迪大升8%創新高、A股升停　商務部建議把握俄羅斯新能源車市場

股市 16:52 2021/08/04

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【汽車股】比亞迪Ａ、Ｈ股齊創新高　商務部建議把握俄羅斯新能源車市場

商務部發布《俄新能源汽車發展情況》調研報告，指中國企業可考慮把握俄羅斯市場增長機遇，加大對俄羅斯新能源車出口、及在當地營銷和推廣，逐步擴大在俄羅斯市場的份額。

汽車股普遍上漲，比亞迪 （01211） 曾升9%，高見282.6元，收報280.6元，成交60億元，而比亞迪A股（深：002594）午後升停板%，突破300元大關，報308.09元人民幣。比亞迪市值最新已逾9600億元。

汽車電池零件商贛鋒鋰業 （01772） 也升9%，小鵬汽車 （09868） 升3%。傳統汽車股方面，吉利汽車 （00175） 收報28.2元，升5%；長城汽車 （02333） 報36.72元，升4%。

另外，根據中國汽車工業協會統計，今年7月汽車行業銷量預估完成182萬輛，按年下降13.8%；首7月汽車行業累計銷量預估完成1471萬輛，按年增長19%。

相關文章：【比亞迪股價】比亞迪大升8%總市值超9000億　獲花旗上調H股目標價至410元

【大行報告】中金首予小鵬汽車「跑贏大市」評級　目標價180元

記者：梁安琪

港股 傳統經濟股 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 汽車 中國汽車工業協會 中華人民共和國商務部 新能源 俄羅斯 長城汽車（02333）

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