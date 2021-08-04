  • 30°C
香港時間 : 2021804日 (三) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】日本加時不敵西班牙 無緣與巴西決賽會師

環球社會熱點 10:56 2021/08/04

分享：

東京奧運的足球賽事進入尾聲，周二舉行的男子4強比賽中，西班牙在加時攻入致勝一球，擊敗東道主日本晉級決賽。同日的另一場4強中，巴西憑互射12碼擊敗墨西哥，連續3屆奧運擠身決賽。

【東京奧運】以色列最年輕獎牌得主 19歲跆拳道美女仙氣十足(多圖) 【下一頁】

主場出擊的日本今場極欲打敗大熱之一的西班牙，與巴西會師決賽，成就經典足球漫畫《足球小將》主角戴志偉的夙願。可惜面對實力明顯較強的西班牙，日本雖然不落下風，但亦未能製造入球。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

經過90分鐘平局後，賽事進入加時階段。日本隊在加時表現毫不遜色，猛烈衝擊西班牙的防線，但始終無功而回。正當以為要以互射12碼分勝負時，效力西甲班霸皇家馬德里的西班牙前鋒阿辛斯奧（Marco Asensio）在日本禁區突然無人看管，左腳一抽射入致勝球，粉碎日本晉級決賽的美夢。

【東京奧運】第12日共17金 英國13歲滑板選手登場 【下一頁】

同日稍早的另一場4強由巴西對墨西哥，雙方在今場拼得勢均力敵，射門次數相約，控球在腳的時間亦差不多。最終兩隊經過120分鐘激戰仍不分勝負，要以互射12碼決定晉級決賽球隊。

墨西哥在互射12碼階段前三輪僅攻入一球，反觀巴西全數射入。由於巴西為先射一方，當效力德甲多蒙特的中場雷拿（Reinier）在第4輪射入後，巴西已鎖定勝局，連續3屆奧運殺入決賽，並爭取衛冕。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【東京奧運】牙買加田徑女將爆冷出局 初賽輕敵收步
2021/08/03
【東京奧運】牙買加田徑女將爆冷出局 初賽輕敵收步
【東京奧運】增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽
2021/08/03
【東京奧運】增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽
【東京奧運】荷蘭長跑天后5000米奪金 幕後功臣原來係？
2021/08/03
【東京奧運】荷蘭長跑天后5000米奪金 幕後功臣原來係？
【東京奧運】德國女將跳遠驚喜摘金 臨尾一跳反勝
2021/08/03
【東京奧運】德國女將跳遠驚喜摘金 臨尾一跳反勝
【東京奧運】首人400米欄破46秒 挪威瓦霍爾姆破世績奪金
2021/08/03
【東京奧運】首人400米欄破46秒 挪威瓦霍爾姆破世績奪金

你可能感興趣

【東京奧運】牙買加田徑女將爆冷出局 初賽輕敵收步
19:21 2021/08/03
【東京奧運】牙買加田徑女將爆冷出局 初賽輕敵收步
【東京奧運】增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽
17:29 2021/08/03
【東京奧運】增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽
【東京奧運】荷蘭長跑天后5000米奪金 幕後功臣原來係？
16:00 2021/08/03
【東京奧運】荷蘭長跑天后5000米奪金 幕後功臣原來係？
運動 奧運會 日本隊 足球小將 巴西 墨西哥 足球 日本 西班牙 東京

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間11:00）

下一篇文章

【東京奧運】以色列最年輕獎牌得主 19歲跆拳道美女仙氣十足(多圖)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版