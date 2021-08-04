【東京奧運】日本加時不敵西班牙 無緣與巴西決賽會師

東京奧運的足球賽事進入尾聲，周二舉行的男子4強比賽中，西班牙在加時攻入致勝一球，擊敗東道主日本晉級決賽。同日的另一場4強中，巴西憑互射12碼擊敗墨西哥，連續3屆奧運擠身決賽。

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主場出擊的日本今場極欲打敗大熱之一的西班牙，與巴西會師決賽，成就經典足球漫畫《足球小將》主角戴志偉的夙願。可惜面對實力明顯較強的西班牙，日本雖然不落下風，但亦未能製造入球。

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經過90分鐘平局後，賽事進入加時階段。日本隊在加時表現毫不遜色，猛烈衝擊西班牙的防線，但始終無功而回。正當以為要以互射12碼分勝負時，效力西甲班霸皇家馬德里的西班牙前鋒阿辛斯奧（Marco Asensio）在日本禁區突然無人看管，左腳一抽射入致勝球，粉碎日本晉級決賽的美夢。

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同日稍早的另一場4強由巴西對墨西哥，雙方在今場拼得勢均力敵，射門次數相約，控球在腳的時間亦差不多。最終兩隊經過120分鐘激戰仍不分勝負，要以互射12碼決定晉級決賽球隊。

墨西哥在互射12碼階段前三輪僅攻入一球，反觀巴西全數射入。由於巴西為先射一方，當效力德甲多蒙特的中場雷拿（Reinier）在第4輪射入後，巴西已鎖定勝局，連續3屆奧運殺入決賽，並爭取衛冕。

責任編輯：吳漢培