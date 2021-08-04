【攜程股價】攜程據報擬收購韓國老牌電商Interpark　公司否認（第二版）

▲ 攜程據報有意收購韓國老牌電商Interpark 以擴大韓國市場影響力

韓國媒體報道指，攜程 （09961） 有意收購韓國老牌電商Interpark的股權，增強攜程在韓國旅遊及文化市場的影響力，而韓國最大的旅遊平台Yanolja據悉亦有意參與競購。不過，消息傳出後，攜程回應內媒查詢時稱，沒有相關動作，消息不實。

Interpark在1996年成立，是韓國網絡電商的開山鼻祖，eBay在2009年收購的Gmarket亦是從Interpark中分拆獨立營運的電商平台。

韓媒報道，Interpark創始人兼行政總裁Lee Ki-hyung計劃出售持有的28.41%股份，早前已經任命韓國NH證券為出售顧問。

報道指，目前合共有7名潛在投資者表示有意接手，當中包括攜程以及Yanolja，有關公司不過子公司iMarket Korea則不包括在內。

攜程今日開市後股價急挫，最多跌半成，低見190元創港股上市以來新低，最新報194.4元，跌幅收窄至2.9%。

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記者：梁安琪