【監管跌市】人民日報發文要求加強保護年輕人網絡世界、未提遊戲業　騰訊反彈近3%

內地官方《人民日報》海外版發文，要求加強保護年輕人的網絡世界，未有針對遊戲業，騰訊 （00700） 股價今反彈，現升近3%，最新報459元，成交額61.2億元；心動 （02400） 亦反彈近半成，暫報46.25元。不過，網易 （09999） 續跌逾2%，最新報142.5元。

遊戲被批精神鴉片 官方最後定調？騰訊ADR靠穩【下一頁】

文章提到，中國未成年的網民數量持續上升，近年未成年人受到網絡侵害的案件屢見不鮮。例如，一些網絡遊戲、網絡直播充斥低俗、暴力等危害未成年人身心健康的元素﹔不法分子抓住未成年人心智不成熟的特點，利用網絡聊天、網絡交友的渠道，對未成年人實施欺凌、侵害等。 新型互聯網應用導致的新問題，使未成年人網絡保護迫在眉睫。

文章指，新媒體時代，對未成年人的網絡保護不但防沉迷，在在監管網絡內容、家庭上網教育、互聯網企業針對性保護機制都有更高要求，需要社會各界共同參與。

新華社旗下《經濟參考報》周二發文，批評網絡遊戲危害社會，其後文章遭到修改，刪除「鴉片」及「電子毒品」等字眼。騰訊同日公布，將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新舉措，將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時。未滿12周歲未成年人（小學生）禁止在遊戲內消費。針對未成年人冒充成年人遊戲的情況，將原來的「零點巡查」升級為「全天巡查」，可疑賬戶全部重新認證。積極配合政策，打擊用戶通過加速器登陸及部分第三方平台買賣成年人帳號的行為。

另外，網易亦宣布，啟動2021年「暑期未成年網絡環境專項整治」活動，堅決打擊危害未成年人身心健康的網絡問題，為青少年營造健康綠色的網絡環境。

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編輯：吳敏芳