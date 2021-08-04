【體育用品股】國務院設5年計劃支持「全民健身」　安踏、李寧曾升逾一成（第二版）

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【攜程股價】攜程據報擬收購韓國老牌電商Interpark 公司否認（第二版）
東京奧運賽事進行得如火如茶，中國國務院最新印發《全民健身計劃（2021-2025年）》，提出至2025年時，內地需完善全民健身公共服務體系，提高全民參與體育活動的比例，體育產業達至5萬億元人民幣。高盛認為，國務院全民健身計劃的體育產業目標相當於年均增長9%，預期體育用品股期內年均增長可達13%，續看好其追蹤研究的體育用品股。
體育用品股急升，截至10時48分，龍頭股安踏 （02020） 曾升逾一成，最新升8%，報187.5元，特步 （01368） 升9.5%，現報12.4元；李寧 （02331） 升9%，報93.55元。361度 （01361） 升8%，報3.64元。
高盛目前予李寧目標價103元，安踏為215元。
《全民健身計劃（2021-2025年）》內容要點（節錄）﹕
國務院計劃主要針對全民健身場地設施、賽事運動、健身活動及組織、體育產業等範疇提出政策方向。內文提到，直到2025年時，目標全國體育產業總規模能夠達到5億元。
此外，國務院亦要求各級政府完善全民健身的保障措施，包括監管健身設施的設備是否安全、以及推動健身信息服務平台。
（第二版加入高盛分析）
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編輯﹕賴奕羚