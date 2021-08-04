【體育用品股】國務院印發《全民健身計劃》　特步、李寧升逾一成

▲ 體育用品股周三（4日）造好。

東京奧運賽事進行得如火如茶，國家體育發展再度成為城中焦點。中國國務院近日印發《全民健身計劃（2021-2025年）》（以下簡稱「計劃」），內文指出，至2025年時，國內需完善全民健身公共服務體系，提高全民參與體育活動的比例。

體育用品股急升，截至9時54分，龍頭股安踏 （02020） 升8.3%，報188.3元，特步 （01368） 升13.6%，現報12.86元；李寧 （02331） 升10.6%，報95元。361度 （01361） 升13%，報3.8元。

《全民健身計劃（2021-2025年）》內容要點（節錄）﹕

各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達38.5%

（直到2025年）帶動全國體育產業總規模達到5萬億元（人民幣，下同）

新建或改擴建2000個以上體育公園、全民健身中心、公共體育場館等健身場地設施、改造1000個以上公共體育場館。

保障學生每天校內、校外各1個小時體育活動時間

縣級以上地方人民政府，應將全民健身事業，納入經濟社會發展規劃

「計劃」主要針對全民健身場地設施、賽事運動、健身活動及組織、體育產業等範疇提出政策方向。內文提到，直到2025年時，目標全國體育產業總規模能夠達到5億元。

此外，「計劃」亦要求各級政府完善全民健身的保障措施，包括監管健身設施的設備是否安全、以及推動健身信息服務平台。

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編輯﹕賴奕羚