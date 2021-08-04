▲ 【香港經濟】香港7月Markit PMI降至51.3 經濟活動增速輕微放緩

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，7月份香港採購經理指數（PMI）由6月份的51.4微跌至51.3，顯示香港私營經濟的景氣度連續6個月好轉，但經濟活動增速輕微放緩。企業僱用及採購保持審慎，特別是疫情繼續衝擊外貿需求。

上月產出指數與新訂單指數都處於50持平點之上，並連續第4個月上升。受訪業者指疫情漸緩，因而經濟好轉，客戶信心亦見轉旺，惠及兩項指數增長。

不過，海外市場對港製商品及服務的需求卻連續兩個月放緩，跌速亦較6月份加快，來自內地的新接訂單量亦連續兩個月縮減，但跌幅較6月放緩。

企業採購量及庫存水平連續兩個月縮減，反映投入品採購更謹慎。企業持續減聘人手，但員工成本仍連續5個月上升，速度更是2019年6月後最快。除工資成本上升，企業採購成本亦不斷飆升，造成整體投入成本的通脹出現兩個月高位。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，最新的數據顯示經濟環境因疫情緩和而好轉，訂單需求與產出增長加快，同屬利好信號，但外貿需求仍未擺脫疫情衝擊。此外，企業仍然承受價格壓力。

IHS Markit預料本港今年經濟增長6.8%。

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編輯：吳敏芳