【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1.5%　夜期升5點　北水重新吸資25億（不斷更新）

夜期收市回升5點，收報26363點，港股ADR靠穩，阿里巴巴美股高港收市價1.5%，騰訊ADR及網易美股較港收市價高0.7%。

即睇港股ADR收市：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 43.25 +0.2% 百度美股 159.24 -1.5% 騰訊ADR 459.88 +0.7% 阿里巴巴美股 195.11 +1.5% 網易美股 144.67 +0.7% 京東美股 277.61 +0.1%

國策股造好，車股及體育用品股炒上，騰訊 （00700） 反彈，港股回升。北水結束連續12日走資，今日重新吸資25億元，淨買頭三位為騰訊、吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） ，分別有25.3億、14.6億及5.1億元淨流入。不過，體育用品股兩大龍頭李寧 （02331） 及安踏 （02020） 則被北水淨沽9.1億及3.3億元。

北水資金流向：

▼ 點擊圖片放大

港股今早低開32點，早段曾跌近200點，跌至26000點水平，中國7月財新服務業PMI回升至54.9，高於預期，大市轉升曾升逾400點，恒生指數收報26426點，升231點，成交1684.5億元。恒生科技指數升2.4%，報6859點。騰訊 （00700） 反彈逾2%；小米 （01810） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 績後跌0.6%；比亞迪 （01211） 升逾8%破頂；銀娛 （00027） 跌逾6%破底。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

焦點新聞︰

【香港經濟】香港7月Markit PMI降至51.3 經濟活動增速輕微放緩

即市走勢︰

【03：00】夜期收市回升5點，收報26363點

【22：00】夜期回升65點

【21：28】夜期轉跌36點。

【18：38】恒指夜期升26點，報26384點，低水43點。

【16：10】恒生指數收報26426點，升231點，成交1684.5億元。恒生科技指數升2.4%，報6859點。騰訊 （00700） 反彈逾2%；小米 （01810） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 績後跌0.6%；比亞迪 （01211） 升逾8%破頂；銀娛 （00027） 跌逾6%破底。

【16：00】恒生指數U盤前升241點，報26436點。

【15：53】復星醫藥升逾3% 供台灣疫苗獲緊急使用授權批准

【15：48】舜宇 （02382） 尾市升逾8%，破頂高見248元，成交近16億元。

【15：38】理想汽車2015孖展23.2億 孖展輕微超購0.55倍、券商：市場觀望氣氛濃厚

【15：16】銀娛 （00027） 續尋底，尾市跌逾8%，低見45.9元，金沙 （01928） 跌3%。

【15：13】大市尾市升幅收收窄至不足200點，報26351點，升約155點；科指升1.7%，報6810點。

【15：00】內地股市上升，上證全日升近0.9%；深證升1.7%；創業板指升近2.5%。

【14：31】銀娛 （00027） 愈跌愈有，最新跌幅擴大至逾7%，破底低見46.25元，成交17.6億元；金沙 （01928） 跌近2%。

【14：22】理紙 （02314） 最新升逾11%，高見6.35元。理文造紙中期純利19.4億元，按年升44.9%，派中期息15仙。

【14：20】中興 （00763） 升逾6%，股價破頂高見31.5元。

【14：18】美團 （03690） 今早曾升半成，高見223.6元，惟午後升幅收窄，一度轉跌，最新升0.2%。

【14：00】瑞安房地產傳擬分拆中國新天地赴港上市 已選定瑞銀、大摩負責上市事宜

【13：58】舜宇光學傳首入iPhone供應鏈、股價曾升8% 蘋果將尋找更多中國供應商

【13：43】大市升幅進一步收窄至約245點，報26438點。

【13：34】澳門特首賀一誠表示關閉的部分娛樂場所並不包括賭場，惟銀娛 （00027） 跌幅略擴大至6.8%，破底低見46.6元；金沙 （01928） 則跌近1%。

【13：23】恒指最新升幅收窄至近300點，續於26500點水平爭持。

【13：14】騰訊 （00700） 午後升幅收窄至3%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 則升幅擴大至4%。另外，阿里巴巴 （09988） 最新無升跌。

【13：09】大市升幅收窄至約325點，報26521點；科指升2.9%。

【13：04】澳門部分娛樂場所將於明日零時零分起關閉。銀娛 （00027） 午後跌逾5%，金沙 （01928） 轉跌0.8%。

【13：02】快手 （01024） 今早曾破底低見102.3元，最新回升逾2%，報110.7元。

【13：00】港股午後初段升近400點，報26580點，升386點；科指升3.2%，報6913點。

【12：40】理文造紙半年多賺43%至20億元 增派中期息0.15元、周息率逾5.5厘

【12：37】大酒店上半年虧損收窄至4.5億元 香港半島酒店出租率回升

【12：16】理文化工中期息大增2.5倍至26仙 鋰電池產品收入下半年入帳

【12：00】恒生指數半日升410點，報26605點，成交966.9億元。恒生科技指數升3.4%，報6921點。騰訊 （00700） 反彈近5%；體育用品股、車股造好，比亞迪 （01211） 升逾7%曾破頂；濠賭股逆市跌；銀娛 （00027） 跌逾4%破底。

【11：40】騰訊 （00700） 升幅擴大至5%，高見469.8元。

【11：37】恒指中午收市前升約450點，報26645點；科指升3.2%，報6909點。

【11：31】日經新聞指，蘋果為最新款iPhone尋找更多中國供應商，舜宇 （02382） 升近6%；瑞聲 （02018） 升逾5%；丘鈦 （01478） 升3%；高偉電子 （01415） 升近1%。

【11：30】內地股市上升，上證半日升近0.6%；深證升近1%；創業板指升近1.4%。

【11：26】小米 （01810） 升3%，高見26.8元。小米手機官方微博今日正式宣布，小米年度旗艦MIX 4將於8月10日的雷軍年度演講上發布。

【小米股價】小米8.10發布小米MIX4 雷軍同場演講「過去沒說的事」

【11：18】比亞迪 （01211） 升近8%，破頂高見279.2元，成交28.6億元。

【11：13】Niraku （01245） 股價回吐24%，低見0.4元。

【11：04】商務部建議車企把握俄新能源車市場 汽車股普漲、比亞迪A股再創新高

【10：59】阿里健康 （00241） 升逾6%；平安好醫生 （01833） 升逾5%；京東健康 （06618） 升逾4%。

【10：54】網易 （09999） 最新轉升0.4%，高見146.5元。

【10：48】美團 （03690） 升幅擴大至逾5%，高見223.6元。

【10：41】大市升400點，升至26600點水平；科指升2.7%，報6876點。

【10：39】阿里巴巴 （09988） 績後偏軟逆市跌0.5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升3%；小米 （01810） 升逾2%。

【10：30】恒指維持約300點升幅，於26500點水平窄幅上落；科指升2%，報6833點。

【10：24】據中國汽車工業協會統計的重點企業旬報情況預估，7月汽車行業銷量預估完成182萬輛，按年下降13.8%，惟汽車股造好，比亞迪 （01211） 升近5%；吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 反彈5%；廣汽 （02238） 升1%；恒大汽車 （00708） 升近3%。

【10：22】手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升逾5%，高見241元；瑞聲 （02018） 升逾3%，高見48.5元。

【10：08】騰訊 （00700） 升幅擴大至4%，高見465元，惟仍未完全收復昨日失地。

【監管跌市】人民日報發文要求加強保護年輕人網絡世界、未提遊戲業 騰訊反彈近3%

【09：57】騰訊 （00700） 升3%，高見261.4元。

【09：56】大市升幅擴大至300點，試26500點。

【09：54】恒指升幅擴大至175點，報26370點；科指升0.8%，報6752點。

【09：53】港股轉升，大市升約50點。

【09：50】體育股升幅擴大，李寧 （02331） 升逾11%；安踏 （02020） 升逾8%破頂；特步 （01368） 升15%；非凡中國 （08032） 升兩成；361度 （01361） 升逾14%。另外，智美體育 （01661） 升逾5成；北京體育文化 （01803） 升4成。

【體育用品股】國務院印發《全民健身計劃》 特步、李寧升逾一成

【09：46】中國7月財新服務業PMI為54.9，高於預期的50.5及前值的50.3。財新綜合PMI為53.1，高於前值的50.6。

【09：41】恒大 （03333） 逆市靠穩升0.6%。恒大7月實現合約銷售金額437.8億元人民幣，按年跌近13%。

【09：36】大市早段反覆跌百點，報26093點。

【09：35】濠賭股下挫，其中藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 早段跌半成，齊齊破底。

【09：32】智美體育 （01661） 早段升逾五成，高見0.345元。

【09：26】此前國務院印發《全民健身計劃》，2025年全國體育產業規模將達到5萬億元人民幣，體育用品股造好，其中特步高開近15%；李寧 （02331） 升逾7%；安踏升逾6%。

【09：21】恒生指數開報26161點，跌32點。恒生科技指數跌0.8%，報6645點。阿里巴巴 （09988） 績後跌1%；騰訊續 （00700） 跌逾2%；銀娛 （00027） 跌逾3%。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴上季經調整盈利升一成勝預期 股份回購計劃增至150億美元

【監管跌市】官媒批遊戲行業文章改題再登 無再提「精神鴉片」、「電子毒品」等詞 騰訊網易即日推措施防沉迷（附短片）

【09：13】期指開報26026點，跌29點或0.1%。

【09：06】黑期升約51點，報26157點；道指期貨跌52點，報34946點。

【09：02】澳門啟動全民檢測 被剔出「回港易」

【08：14】奈雪的茶︰未因食品衛生安全問題受到行政處罰 將提升門店經營自動化程度

【07：45】港股ADR收報26138點，跌55點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報43.33元，升0.43元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報441.97元，跌4.03元或0.9%。

▼ 點擊圖片放大 +2

【07：30】美國公布6月工廠訂單增長1.5%，超預期，耐用品訂單終值增0.9%，亦超預期。新冠變種病毒Delta肆虐，市場憂慮拖慢美國經濟復甦步伐；不過，美企業績佳，支持美股反覆回升，道指收市升278點或0.8%，報35116點。標指漲0.82%，報4423點。納指升0.55%，收市報14761點。

【開市9點半】遊戲被批精神鴉片 官方最後定調？騰訊ADR靠穩

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩