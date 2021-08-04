  • 30°C
香港時間 : 2021804日 (三) 10:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門疫情】澳門啟動全民檢測　被剔出「回港易」、濠賭股破底銀娛再挫6%

股市 09:44 2021/08/04

分享：

【澳門疫情】澳門啟動全民檢測　被剔出「回港易」

澳門昨日出現4宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，澳門應變協調中心宣布，今日上午9時開始啟動全民核酸檢測計劃，全澳共41個核檢站運作，預料3天內可完成檢測。受疫情拖累，濠賭股下跌，藍籌股銀娛 （00027） 跌6%，破底低見46.95元；金沙 （01928） 跌4%，破底低見24.55元。

另外，美高梅 （02282） 跌逾4%；永利 （01128） 跌近9%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾5%，齊齊破底。

澳門兩名居民檢測呈陽性、澳門進入即時預防狀態　濠賭股跌，詳情請看【下一頁】

至於珠海市展開全民檢測。全市戲院等娛樂場所停業，市民非必要不得離開珠海，全市電影院、歌舞和遊藝娛樂場所等暫停營業。

另外，香港政府因應澳門最新疫情發展，將澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單，抵港當天或之前14天曾逗留澳門的人士今日起不能透過「回港易」計劃回港。他們抵港後必須接受家居強制檢疫14天。

曾逗留澳門人士抵港後須接受家居強制檢疫14天，並須在抵港第3、7、12、16和19天接受強制檢測。即使已完成疫苗接種，他們的強制檢疫期也不會獲調整至七天。

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 新冠肺炎疫情 澳門博彩股 澳門

上一篇文章

【奈雪的茶】奈雪的茶︰未因食品衛生安全問題受到行政處罰　將提升門店經營自動化程度、股價彈半成

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴營收遜預期股價跌逾2%　 股份回購計劃增至150億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【監管跌市】官媒批遊戲行業文章改題再登　無再提「精神鴉片」、「電子毒品」等詞　騰訊網易即日推措施防沉迷（附短片）
【監管跌市】官媒批遊戲行業文章改題再登　無再提「精神鴉片」、「電子毒品」等詞　騰訊網易即日推措施防沉迷（附短片）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴營收遜預期股價跌逾2%　 股份回購計劃增至150億美元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴營收遜預期股價跌逾2%　 股份回購計劃增至150億美元
【iBond 2021】iBond創收市新高報104元 專家籲趁高沽後再撈高息股
【iBond 2021】iBond創收市新高報104元 專家籲趁高沽後再撈高息股
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【恒指夜期+ADR】夜期升42點　科網股ADR低港約1%　北水走資49億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升42點　科網股ADR低港約1%　北水走資49億（不斷更新）