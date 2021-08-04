【澳門疫情】澳門啟動全民檢測　被剔出「回港易」、濠賭股破底銀娛再挫6%

▲ 【澳門疫情】澳門啟動全民檢測 被剔出「回港易」

澳門昨日出現4宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，澳門應變協調中心宣布，今日上午9時開始啟動全民核酸檢測計劃，全澳共41個核檢站運作，預料3天內可完成檢測。受疫情拖累，濠賭股下跌，藍籌股銀娛 （00027） 跌6%，破底低見46.95元；金沙 （01928） 跌4%，破底低見24.55元。

另外，美高梅 （02282） 跌逾4%；永利 （01128） 跌近9%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾5%，齊齊破底。

澳門兩名居民檢測呈陽性、澳門進入即時預防狀態 濠賭股跌，詳情請看【下一頁】

至於珠海市展開全民檢測。全市戲院等娛樂場所停業，市民非必要不得離開珠海，全市電影院、歌舞和遊藝娛樂場所等暫停營業。

另外，香港政府因應澳門最新疫情發展，將澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單，抵港當天或之前14天曾逗留澳門的人士今日起不能透過「回港易」計劃回港。他們抵港後必須接受家居強制檢疫14天。

曾逗留澳門人士抵港後須接受家居強制檢疫14天，並須在抵港第3、7、12、16和19天接受強制檢測。即使已完成疫苗接種，他們的強制檢疫期也不會獲調整至七天。

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責任編輯︰梁浩碩