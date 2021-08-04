【澳門疫情】澳門周四關閉娛樂場所、賀一誠：豁免賭場非雙重標準　遭剔出「回港易」、銀娛曾跌9%（附短片）

▲ 【澳門疫情】澳門周四關閉娛樂場所、賀一誠：豁免賭場非雙重標準 遭剔出「回港易」

澳門周二（3日）出現4宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，澳門應變協調中心宣布，周三（4日）上午9時啟動全民核酸檢測，澳門共設41個核酸檢測站，預料3天內可完成。澳門特首賀一誠午後現身公布，周四（5日）關閉部分娛樂場所，但不包括賭場，他解釋，新增4名確診者都不是在娛樂場受感染，與去年2月的疫情情況不同。賀一誠又指，進出賭場須使用健康碼，而且須戴口罩，否認拒關賭場的做法是「雙重標準」。

澳門博彩股仍受疫情拖累股價下挫，藍籌股銀娛 （00027） 午後跌幅曾擴至9%，破52周新低，低見45.7元，全日跌6.5%，收報46.75元；金沙中國 （01928） 曾經回穩倒升，全日跌2.7%，報25.25元。

另外，美高梅 （02282） 跌4.4%；永利澳門 （01128） 跌7.8%；澳博 （00880） 跌6.4%、新濠 （00200） 跌6%。

澳門兩名居民檢測呈陽性、澳門進入即時預防狀態 濠賭股跌，詳情請看【下一頁】

澳門最新公布，為防止傳播風險，部份娛樂場所將於明日（5日）零時起關閉，包括電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳。

與澳門相鄰的珠海市也展開全民檢測，全市戲院等娛樂場所停業，市民非必要不得離開珠海，全市電影院、歌舞和遊藝娛樂場所等暫停營業。

另外，香港政府因應澳門最新疫情發展，將澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單，抵港當天或之前14天曾逗留澳門的人士今日起不能透過「回港易」計劃回港。他們抵港後必須接受家居強制檢疫14天。

曾逗留澳門人士抵港後須接受家居強制檢疫14天，並須在抵港第3、7、12、16和19天接受強制檢測。即使已完成疫苗接種，他們的強制檢疫期也不會獲調整至七天。

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責任編輯︰梁浩碩