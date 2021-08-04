【奈雪的茶】奈雪的茶︰未因食安問題受行政處罰　將提升門店經營自動化程度、股價彈逾4%

▲ 【奈雪的茶】奈雪的茶︰未因食品衛生安全問題受到行政處罰 將提升門店經營自動化程度

茶飲店奈雪的茶 （02150） 日前被指存在衛生問題，引來廣東市場監管部門約談，並開展食品安全專項檢查。奈雪的茶表示，目前公司並無因事項受到中國相關政府部門的任何行政罰款、處罰或執法行動，又指已邀請相關政府部門對北京的兩家奈雪茶飲店進行上門檢查，並按照相關政府部門的指導整改兩家奈雪茶飲店的營運，以確保其符合相關適用的食品安全要求。

奈雪的茶股價午後繼續反彈，升4.5%，收報10.16元。

奈雪的茶被揭曱甴亂爬、水果腐爛 公司自查及監管部門突擊檢查未發現相關問題，詳情請看【下一頁】

奈雪的茶指，集團在日常業務營運中致力遵守食品安全及產品質量要求。公司在獲悉新聞報導和廣東省相關政府部門對某些奈雪茶飲店進行的食品安全評估後，隨即成立專項工作組，對新聞報導所提述的事項進行調查。上述的北京兩家奈雪茶飲店已立即暫停營業，以便集團進行全面調查。

為進一步確保食品安全及避免事件再次發生，公司將增加聘請外部服務供應商對北京的上述兩家奈雪茶飲店進行消殺的頻率；進一步提升集團的門店經營自動化程度，包括店內庫存管理系統，以準確跟蹤和智能分析庫存水平和主要原材料的有效期，以確保店內員工嚴格遵守和執行集團有關食品安全和產品質量的質量控制政策和程序。

董事認為新聞報導所述事項不會對集團的營運及財務狀況造成任何重大不利影響。

內地新華社記者此前在茶飲店奈雪的茶「放蛇」，發現多間分店存在曱甴亂爬、水果腐爛、隨意更換產品標籤等問題。而公司僅是私下處理，未有對消費者公示，亦未採取任何補救措施。

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責任編輯︰梁浩碩