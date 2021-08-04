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【開市9點半】遊戲被批精神鴉片　官方最後定調？騰訊ADR靠穩

股市 06:57 2021/08/04

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（1）內地市場流傳多年的精神鴉片論，內地官方媒體一度正式宣之於文章，騰訊 （00700） 在市場信心脆弱下，一度急跌1成，其後跌幅收窄，騰訊ADR走勢靠穩，較港收市價低0.9%，市場對是否官方論調仍存質疑，另外是會否有監管政策隨之出台。而《王者榮耀》是內地手遊的重要支柱，更牽涉直播、精品、文化創作等產業鏈，其後刪除「精神鴉片」、「電子毒品」，反映官方未有最後及最負面的定調，騰訊股價維持波動，吸引看好及看淡的投資者入場博弈。

即睇開市9點半重點：

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官媒批遊戲行業文章改題再登　無再提「精神鴉片」、「電子毒品」等詞　騰訊網易即日推措施防沉迷（附短片）

（2）阿里巴巴公布業績後，外電的新聞標題是收入遜預期，反映投資成效欠佳，不過阿里同時盈利上升1成，超市場預期，美股股價雖然下跌，不過就跌幅收窄，僅跌1.3%。

阿里巴巴上季經調整盈利升一成勝預期 股份回購計劃增至150億美元

張勇：平台互聯開放將創造新的改革紅利 對數據進行監管非常重要

（3）港銀對派息相對保守，渣打 （02888） 恢復派發中期息每股3美仙，低於預期，不過預告計劃增加派息。

渣打溫拓思：有信心下半年撥備維持偏低　不要過分解讀中期息

（4）澳博 （00880） 淨收益增長16.4%至52.22億元，靠中場賭枱及角子老虎機收益所致。

【業績│濠賭股】澳博半年EBITDA負5.1億元　中場賭枱及角子機博彩收益大增

（5）香港零售回暖，領展話商場人流已回復至疫情前水平。

領展王國龍：過去兩月商場人流明顯增加　料消費券帶動中式食肆生意額至少一成增長

（6）香港零售回暖，太古地產 （01972） 指旗下商場銷售額繼續復甦。

太古廣場寫字樓租金跌幅擴大至11%　惟購物商場零售額增長36.2%

（7）中概股理想汽車招股，按以往中概股招股反應，預期反應一般。

【新股IPO】理想汽車2015首日招股暫錄16.7億　孖展足額認購、券商：市場觀望氣氛濃厚

（8）奈雪的茶晚上最新回應指，均未發現「地面有蟑螂」、「用發黑芒果」、「生產標籤標識錯誤」等此前媒體報導的問題。

【奈雪的茶】奈雪的茶被揭曱甴亂爬、水果腐爛　公司自查及監管部門突擊檢查未發現相關問題

（9）雖然疫情令航空客運冰封，但國泰仍更新機隊。

【國泰293】國泰航空明首航A321neo　已取得大部分國泰港龍航點、直擊新機實貌（圖集）

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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