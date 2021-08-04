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【新股IPO】一嗨租車回應上市傳聞 確實有赴港IPO計劃 惟未確定具體時間

股樓投資 08:25 2021/08/04

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內地汽車租賃公司一嗨租車此前被傳正考慮來港上市，集資額更高達約10億美元。不過引述內地媒體報道，一嗨租車相關人士回應指，公司確實有赴港IPO計劃，惟具體時間尚未確定。

天境生物擬在科創板及香港雙重上市，【見下頁】

一嗨租車曾於2014年在美國上市，並於2019年完成私有化，從紐交所退市。該公司相關人士續指，對比美國租車市場發展成熟，中國屬新興市場，仍在高速增長，因此若以美股估值方式對一嗨租車並不合理。

同場加映：富元證券特約【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質

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