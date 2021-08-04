美SEC主席為比特幣ETF指路：接受嚴格監管

▲ 加密貨幣愛好者認為，比特幣ETF對於加密貨幣進入主流領域至關重要。（法新社資料圖片）

美國證券交易委員會主席Gary Gensler暗示一條批准設立比特幣ETF的途徑，表示符合SEC關於共同基金嚴格規則的ETF，能給投資者提供必要的保護。

加密貨幣愛好者認為，比特幣ETF對於加密貨幣進入主流領域至關重要。在他首次有關加密貨幣的重要演講中，Gensler還暗示對專注於比特幣期貨的ETF持開放態度。這種期貨由芝商所提供，並要求投資者拿出可觀的保證金。

「有了這些重要的保護措施，我期待工作人員對此類申請進行審查，特別是如果這些ETF僅限於CME交易的比特幣期貨。」他在周二為阿斯彭安全論壇準備的講話中表示。

在Gensler及前任主席Jay Clayton領導下，SEC多次拒絕批準加密貨幣ETF，擔心比特幣現貨市場的透明度和操縱風險。

多數待批ETF申請是根據1930年代允許股票交易所上市產品的法律提交的。Gensler暗示，他希望看到一份根據1940年共同基金管理法規提交的ETF申請。兩者的區別不只是學術上的。律師們說，共同基金法對投資者的保護要強得多，並要求基金董事會密切監督這些投資。

目前至少有6份比特幣ETF申請已經提交SEC。Gensler在演講中表示，雖然他對區塊鏈技術感興趣，並認為加密貨幣具有潛在價值，但他計劃積極保護該領域的投資者。

「我們在加密貨幣方面，沒有足夠的投資者保護。」他說。「它更像是狂野西部。」

Gensler接受採訪時也表達了這種擔憂，他表示制定監管框架的時候，在保護投資者方面不會妥協。

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編輯：李勝君