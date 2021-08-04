美證監會新任主席重申　加強監管加密貨幣

▲ 美證監會新任主席Gary Gensler表示，只有在制定了明確的監管規則後，加密貨幣才會成為主流。（法新社資料圖片）

美國最高證券監管機構、美國證券交易委員會（SEC）新任主席Gary Gensler出席阿斯彭安全論壇，並發表講話，5月時他曾敦促國會立法，給予SEC對數字資產更多的監管權。

Gensler表示，只有在制定了明確的監管規則後，加密貨幣才會成為主流。盡管他本人對加密貨幣和區塊鏈技術持中立態度、甚至感興趣，但認為投資者需要更多防止欺詐的保護。他透露，監管加密貨幣交易所可能是更好控制加密貨幣的最佳方式，SEC正在研究至少七大加密貨幣領域來探討潛在的政策變化，包括初始代幣发行、交易場所、借貸平台、去中心化金融、穩定價值代幣、托管，以及ETF和其他代幣基金。

有分析指出，Gensler的公開演講可以進一步闡明SEC計劃如何保護容易遭遇該行業欺詐和潛在損失的投資者。未來如果美國多個監管機構明確劃分出市場監管範疇進而各司其職，可能會將更多甚至全部數字資產納入監管，SEC正在致力於牽頭建立一個廣泛的監管框架。

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編輯：李勝君



