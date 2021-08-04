【芯片大戰】英擬借國安理由　阻英偉達收購Arm

▲ 消息指出，基於安全問題憂慮，英國政府考慮阻止英偉達收購ARM的交易。（法新社資料圖片）

外電引述知情人士消息，英國因潛在國家安全風險，正考慮阻止英偉達收購半導體設計與軟件公司Arm Ltd.。按市值計算現為美國最大晶片公司英偉達，去年9月宣布以400億美元（約3120億港元）收購Arm，以在發展迅猛的半導體市場擴大地盤。Arm目前為日本企業集團軟銀所擁有。

受消息影響，英偉達（NVDA）股價早段跳水大約5美元，由升約0.6%轉跌逾2.6%，之後股價反覆靠穩。

今年4月，英國文化大臣Oliver Dowden要求競爭和市場管理局（CMA）準備一份有關該交易是否可被視為反競爭的報告，並滙總第三方提出的任何國家安全關切。

7月底出爐的評估報告包含國家安全關切，英國目前傾向於否定該交易。另一位知情人士表示，出於國家安全考慮，英國可能會對這筆併購進行更深入的評估。

知情人士補充說，目前尚未做最終決定，英國仍可能附條件批准該交易。Dowden勢將決定英國競爭主管部門是否需要做進一步審查。

英偉達發言人在一份聲明中表示，將繼續配合英國政府的監管程序，又指期待當局的提問，預計將解決他們可能抱有的任何問題。

CMA發言人和一名英國官員均不予置評。

Arm擁有4000億美元晶片行業中使用最廣泛的標準和設計。該公司技術是世界上大多數智能手機的核心技術，並在包括運行企業和政府系統服務器設備的計算領域發揮愈來愈大的作用。

一些英偉達的競爭對手已經表示，如果該交易被否決，他們將準備投資Arm以幫助其繼續獨立運營。這筆交易還有待中國、歐盟和美國的監管部門批准。

不過據兩位知情人士透露，如果監管機構阻止該交易，軟銀可能會讓ARM進行首次公開募股（IPO），而ARM首席執行官Simon Segars否認會上市。

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編輯：李勝君