【Apple】蘋果推多款Magic 系列配件　3款Mac Pro專用新圖像卡模組

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疫情下，不少行業、品牌的銷售都受影響。不過，需要在家工作、學習的人愈來愈多，電子用品的需求不斷上升。
蘋果亦好好把握疫下商機，剛宣佈一次過推出多款Magic 系列配件供用家獨立購買，包括 Magic Keyboard、Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad、Magic Trackpad、Magic Mouse。
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配備 Touch ID 的配件可為購物與登入時提供一個快捷、簡易且有安全的認證方式，但留意Touch ID 功能只適用於配對 M1 Mac。
3 款 Magic Keyboard 均有新的 Spotlight、Dictation、Do Not Disturb 與 emoji 專用按鍵。所有新款 Magic 配件都配備編織線款式的 USB-C Lightning Cable 充電線，可以無線操作，電量持久，每次充電可以正常使用一個月或以上。
3 款 Mac Pro 專用新圖像卡模組 運算力最高增84%
另外，又推出 3 款 Mac Pro 專用的全新圖像卡模組，以提高 Mac Pro 的圖像運算力。對 GPU 有強大需求的程式如 Octane X（快 84％）、DaVinci Resolve（快 23％）、Cinema 4D（當處理實時 3D 互動，Frame Rate 快 26％）與 Final Cut Pro 均有重大幫助。
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新模組以 AMD 新一代圖像處理器 Radeon Pro W6000-Series GPU，Apple 以此為基礎建立 Radeon Pro W6800X MPX Module、Radeon Pro W6800X Duo MPX Module 與 Radeon Pro W6900X MPX Module 三個款式。
用家可購買 Mac Pro 時同時選購其中一款模組，而 Mac Pro 現有用家亦可單獨購買模組升級。
責任編輯：梁巧恩