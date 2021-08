【Apple】蘋果推多款Magic 系列配件　3款Mac Pro專用新圖像卡模組

疫情下,不少行業、品牌的銷售都受影響。不過,需要在家工作、學習的人愈來愈多,電子用品的需求不斷上升。

蘋果亦好好把握疫下商機,剛宣佈一次過推出多款Magic 系列配件供用家獨立購買,包括 Magic Keyboard、Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad、Magic Trackpad、Magic Mouse。



配備 Touch ID 的配件可為購物與登入時提供一個快捷、簡易且有安全的認證方式,但留意Touch ID 功能只適用於配對 M1 Mac。



3 款 Magic Keyboard 均有新的 Spotlight、Dictation、Do Not Disturb 與 emoji 專用按鍵。所有新款 Magic 配件都配備編織線款式的 USB-C Lightning Cable 充電線,可以無線操作,電量持久,每次充電可以正常使用一個月或以上。



▲ MagicMouse



3 款 Mac Pro 專用新圖像卡模組 運算力最高增84%

另外,又推出 3 款 Mac Pro 專用的全新圖像卡模組,以提高 Mac Pro 的圖像運算力。對 GPU 有強大需求的程式如 Octane X(快 84%)、DaVinci Resolve(快 23%)、Cinema 4D(當處理實時 3D 互動,Frame Rate 快 26%)與 Final Cut Pro 均有重大幫助。



新模組以 AMD 新一代圖像處理器 Radeon Pro W6000-Series GPU,Apple 以此為基礎建立 Radeon Pro W6800X MPX Module、Radeon Pro W6800X Duo MPX Module 與 Radeon Pro W6900X MPX Module 三個款式。



▲ Mac Pro with two Radeon Pro W6800X Duo MPX Modules

用家可購買 Mac Pro 時同時選購其中一款模組,而 Mac Pro 現有用家亦可單獨購買模組升級。



