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【Apple】蘋果推多款Magic 系列配件　3款Mac Pro專用新圖像卡模組

科技 23:44 2021/08/03

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疫情下，不少行業、品牌的銷售都受影響。不過，需要在家工作、學習的人愈來愈多，電子用品的需求不斷上升。
蘋果亦好好把握疫下商機，剛宣佈一次過推出多款Magic 系列配件供用家獨立購買，包括 Magic Keyboard、Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad、Magic Trackpad、Magic Mouse。

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配備 Touch ID 的配件可為購物與登入時提供一個快捷、簡易且有安全的認證方式，但留意Touch ID 功能只適用於配對 M1 Mac。

3 款 Magic Keyboard 均有新的 Spotlight、Dictation、Do Not Disturb 與 emoji 專用按鍵。所有新款 Magic 配件都配備編織線款式的 USB-C Lightning Cable 充電線，可以無線操作，電量持久，每次充電可以正常使用一個月或以上。
 

MagicMouse


3 款 Mac Pro 專用新圖像卡模組  運算力最高增84%

另外，又推出 3 款 Mac Pro 專用的全新圖像卡模組，以提高 Mac Pro 的圖像運算力。對 GPU 有強大需求的程式如 Octane X（快 84％）、DaVinci Resolve（快 23％）、Cinema 4D（當處理實時 3D 互動，Frame Rate 快 26％）與 Final Cut Pro 均有重大幫助。

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新模組以 AMD 新一代圖像處理器 Radeon Pro W6000-Series GPU，Apple 以此為基礎建立 Radeon Pro W6800X MPX Module、Radeon Pro W6800X Duo MPX Module 與 Radeon Pro W6900X MPX Module 三個款式。
 

Mac Pro with two Radeon Pro W6800X Duo MPX Modules

用家可購買 Mac Pro 時同時選購其中一款模組，而 Mac Pro 現有用家亦可單獨購買模組升級。

責任編輯：梁巧恩

疫情 Emoji 4D 3D Final Cut Pro 在家工作 銷售 Apple AMD AR

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