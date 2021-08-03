【阿里巴巴9988】張勇：平台互聯開放將創造新的改革紅利 對數據進行監管非常重要

▲ 阿里巴巴主席兼首席執行官張勇表示，若互聯網平台之間互聯開放能夠實現，一定會帶來新的改革紅利。

內地兩大科網巨頭阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 早前傳出考慮互相開放生態，引起外界對互聯網企業互聯開放討論。阿里巴巴 （09988） 主席兼首席執行官張勇在業績會上首次回應該議題稱，阿里巴巴對互聯網企業互聯互通的看法一向非常清晰，「互聯網就應該互聯」，開放是所有互聯網公司、數字生態的基礎。平台之間的大循環，無論是用戶、信息、數據的循環，所產生的社會價值，一定遠遠大於單一平台內的小循環。若平台間能夠互聯互通，將帶來新的改革紅利。

張勇指，互聯網企業的互聯互通亦是商家、消費者的關切，對中小企而言，若能解除外鏈屏蔽，將可降低它們的流量費用和經營成本，同時，企業間的互聯開放也將為消費者提供更多便利。他續指，工信部7月底公布，將進行互聯網行業的專項整治行動，當中特別提及將整治惡意屏蔽網址鏈接和干擾其他企業產品或服務運行等問題，有關措施是必要的，阿里巴巴將按照規定，與其他平台一起「面向未來，相向而行」。

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內地近期也收緊數據安全監管，令市場憂慮互聯網企業業務受限。張勇稱，數據已經成為公司、人民、國家的核心資產，對數據進行監管非常重要，將可確保數字經濟的長期健康發展。中國並非實行數據安全監管唯一國家，歐盟、美國等均有相關法例。阿里巴巴對數據的收集和採用一直有非常嚴格的要求，新的監管要求出台後，正進行合規自查。

至於對阿里巴巴業務影響，張勇指阿里巴巴一直以來都不會將數據、算法使用作為單一目標，以廣告業務為例，數據使用、算法應用的目的不是為最大化收入，而是提升消費者的體驗以及提升產品質素。他續指，相信隨著數據安全立法，規範使用數據的公司長期將能獲得更好的發展機會。

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編輯：陳健婷