太古地產上半年 中港美商場零售額全線上升

太古地產(01972)公布第二季營運數據。旗下位於本港、內地及美國的9個零售物業，上半年零售銷售額全數取得增長，當中以上升88.1%的廣州太古匯表現最佳。然而本港太古廣場寫字樓，上半年租金下調11%，出租率則為98%。

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太古地產表示，旗下本港商場銷售額有所復甦，主要受惠於本地需求回升，及商場推廣活動備受歡迎。但由於疫情下跨境旅遊仍受限制，整體零售市場仍面對挑戰。 然而受新型冠狀病毒病疫情影響，整體市場相對疲弱，然而公司旗下香港辦公樓租用率維持高企，整體租用率達96%。太古坊的續約租金水平維持堅穩。隨著可租用樓面增加及需求放緩，對辦公樓租金，尤其對中環及太古廣場物業組合，均帶來下調壓力。

內地業務方面，太地形容旗下內地五個商場表現出色，銷售額強勁、租用率高企，人流暢旺，當中大部分商場銷售額按年增長近70至90%。除奢侈品類銷售強勁外，餐飲、生活品味和時裝等業態表現亦超越2020年及2019年疫情前水平，反映消費者對市場有信心及中央全力防控疫情。

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業務發展方面，上海前灘太古里和北京三里屯太古里西區，將分別於9月及今年稍後時間開幕。

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