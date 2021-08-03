  • 28°C
香港時間 : 2021803日 (二) 23:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

太古地產上半年 中港美商場零售額全線上升

股樓投資 23:16 2021/08/03

分享：

太古地產(01972)公布第二季營運數據。旗下位於本港、內地及美國的9個零售物業，上半年零售銷售額全數取得增長，當中以上升88.1%的廣州太古匯表現最佳。然而本港太古廣場寫字樓，上半年租金下調11%，出租率則為98%。

滙豐績後大行評級和目標價一覽 瑞銀另選出8隻最喜愛港股   詳情請看【下一頁

太古地產表示，旗下本港商場銷售額有所復甦，主要受惠於本地需求回升，及商場推廣活動備受歡迎。但由於疫情下跨境旅遊仍受限制，整體零售市場仍面對挑戰。 然而受新型冠狀病毒病疫情影響，整體市場相對疲弱，然而公司旗下香港辦公樓租用率維持高企，整體租用率達96%。太古坊的續約租金水平維持堅穩。隨著可租用樓面增加及需求放緩，對辦公樓租金，尤其對中環及太古廣場物業組合，均帶來下調壓力。

內地業務方面，太地形容旗下內地五個商場表現出色，銷售額強勁、租用率高企，人流暢旺，當中大部分商場銷售額按年增長近70至90%。除奢侈品類銷售強勁外，餐飲、生活品味和時裝等業態表現亦超越2020年及2019年疫情前水平，反映消費者對市場有信心及中央全力防控疫情。

【電子消費券】領展稱旗下商場過去周末人流 重回疫情前水平   詳情請看【下一頁

業務發展方面，上海前灘太古里和北京三里屯太古里西區，將分別於9月及今年稍後時間開幕。

同場加映  【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 李尚毅

太古地產（01972） 港股

下一篇文章

滙豐績後大行評級和目標價一覽 瑞銀另選出8隻最喜愛港股

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【置業故事】年輕夫婦心急上車　喜遇熱心業主減價　475萬買青衣私樓
【置業故事】年輕夫婦心急上車　喜遇熱心業主減價　475萬買青衣私樓
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【大家樂優惠】夥拍八達通推消費券優惠 購電子餐券滿2000元即送500元 即入內文睇埋其他優惠
【大家樂優惠】夥拍八達通推消費券優惠 購電子餐券滿2000元即送500元 即入內文睇埋其他優惠
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸