BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮

移居英國成港人熱話，你我身邊總有不少親友已移民到英國，或考慮移民。移民是一項重大的決定，是次移民潮中，究竟香港人是抱着甚麼心態？透過BNO Visa移居到英國，是否真的如大家想像般，可以「免費移民」？

香港寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪（Peggy）表示，是次移民潮中，不少人未必有很周詳的考慮，考慮的並不太多，打算移民到英國才作打算，「我覺得首先要考慮英國究竟是否真正適合自己？是否甚麼事都是免費的？」

▲ 香港寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪



考慮移民前，有不少值得注意的事項：

1.英國稅收繁複

香港的稅制非常簡單，而且稅率很低，然而英國的稅制卻是世界上最複雜之一，一旦成為英國稅務居民（任何人於某一個課稅年度在英國逗留183日或以上，便會被視為英國稅務居民），便有機會為從來自英國及海外（包括香港）的收入交稅。劉碧琪指，很多香港人沒有考慮清楚稅務安排，英國會徵收不同的稅項，稅收也很重。

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她舉例指，英國的遺產稅高達40%，當局對遺產價值超過32.5萬鎊（約349萬港元）的部分徵收40%的稅項。「如家人離世有一個物業繼承給你，單位樓價超過某個限額，就要支付樓價40%的金額給政府。」

2.香港保單未必適用於英國

不少人在香港買入保險，但要留意的是，在香港購入的保單不一定能夠在英國使用，劉碧琪指：「我相信大部分港人於香港買入的，並不是一份全球性的保險，因為保費十分高昂。因此，大部分香港人在香港買的保險是不能夠在英國使用。」她指出，英國當局也會要求移民到當地的人購一份可以保障到英國的國家醫療保險，一定要在英國購入。（見下表）」，因此要預留在英國購買保險的費用。

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3.文化差異

劉碧琪表示，很多人認為移民到英國，最大「着數」就是可以免費讀書，但她認為，不能忽略在當地會否出現排華的問題，她也舉了一個自己的親身經驗，「我以前到英國旅行時，也經歷過排華的問題，曾經被一個巴士司機趕出巴士，當時我只是一個旅客的身份，向他問路，即使我懂得英語，也被人這樣對待，文化差異又真的需要考慮的，『人離鄉賤』是個十分重要的問題。作為一個香港人，去之前要好好考慮清楚，如你之前在英國讀過書，了解到當地的文化及社會情況，這是沒有問題的。」

以上內容節錄自《iMoney Focus》719期封面故事。

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記者：陳詠妍