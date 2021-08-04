【Bill Gates離婚】互不支付贍養費 梅琳達照用前夫姓

微軟創辦人蓋茨與梅琳達今年5月宣布離婚，美媒指法庭周一（2日）正式批准蓋茨與梅琳達離婚，雙方均不會支付贍養費。另外，梅琳達會繼續使用前夫蓋茨的姓氏。

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美媒報道，蓋茨（Bill Gates）與梅琳達（Melinda）向華盛頓州金縣（King County）提交離婚文件。據悉，他們早於離婚前簽署分居協議，列明他們離婚後的財產分配、債務等安排。

蓋茨和梅琳達未有將分居協議提交給法院，財產分配細節也無從查證，僅能證實兩人都不會向對方支付贍養費。根據彭博社億萬富豪指數，蓋茨截至周一的淨資產為1,520億美元（約1.18萬億港元），因此雙方如何分配資產一直成為焦點。

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另外，法庭文件顯示梅琳達離婚後不會改名，將繼續使用蓋茨的姓氏。

65歲的蓋茨與56歲的梅琳達5月在Twitter發表共同聲明，表示經過慎重考慮及努力後，兩人決定完結27年的夫妻關係。

《紐約郵報》早前更指，信奉天主教的梅琳達對離婚的態度堅決，打算正式辦妥離婚手續後，向教會申請宣告婚姻無效（annulment）。

責任編輯：鄭錦玲