▲ 【業績│濠賭股】澳博半年EBITDA負5.1億元 中場賭枱及角子機博彩收益大增

澳博 （00880） 上半年經調整EBITDA虧損收窄至5.1億元，股東應佔虧損擴大至14.66億元。期內集團總淨收益增長16.4%至52.22億元，增幅主要是由中場賭枱博彩收益及角子機博彩收益所致；博彩淨收益增18.8%至50.76億元。

澳門兩名居民檢測呈陽性，詳見【下一頁】

中場賭枱博彩毛收益增加33.2%，貴賓博彩毛收益減少37.5%。角子機毛收益增加12.7%。中場投注額增加41.6%至33.94億元，貴賓籌碼銷售額減少30.2%至145.43億元，角子機收入增長39.9%至19.93億元。

澳娛佔澳門博彩收益11.6%，當中包括佔中場賭枱博彩毛收益15.6%及貴賓博彩毛收益5%。

新葡京酒店每日平均房租713元

新葡京娛樂場的博彩毛收益減少9.7%至11.98億元，應佔虧損減少至2.31億元。經調整娛樂場物業EBITDA虧損1.7億元，較去年同期改善。新葡京酒店的入住率增加43.6個百分點至62.4%。期內，每日平均房租減少60.1%至713元。

澳門7月賭收升5.28倍，詳見【下一頁】

位於路氹的上葡京綜合度假村已於7月30日開放。於2021年6月30日，上葡京項目之資本承擔總值約為12億元。

澳博預期，今年收益仍未能回復疫情前水平，即使解除旅遊限制，仍無法預測疫情會否持續影響社會經濟和健康，並對集團業務造成較長遠的影響。

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