金融機構合力助亞洲減排 擬買下並關閉燃煤發電廠

在亞洲開發銀行推動下，據報報滙豐、花旗、保誠、貝萊德（BlackRock）等多間金融機構，計劃合力助亞洲減低碳排放，正擬定計劃，加速取締區內燃煤發電廠。

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路透社報道，減排計劃將以公私營合作方式（public-private partnerships）進行，在區內買下燃煤發電廠，讓設施提前壽終正寢，尋求在15年內停運，讓行業人員有時間找其他工作，相關國家有空間過渡到可再生能源。

消息人士指，亞洲各國政府與多間銀行間的初步談判進展良好，他們期望在今年11月第26屆聯合國氣候變化大會舉行前，擬定框架。

亞開行副主席賽義德（Ahmed M. Saeed）表示，私營機構對於應對氣候變化，有不少好主意，希望將他們與政府機構聯繫起來。他透露，首宗收購最快可於明年進行。

近年投資界環保意識愈來愈高，商業銀行及開發銀行均面對投資者施壓，要求不要再對新的發電廠提供融資，以達成氣候目標。

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燃煤發電高度污染，佔全球溫室氣體排放5分1，而亞洲的發展中國家依賴煤電，不少新的燃煤發電廠都在亞洲，並正加建更多發電廠，國際能源署（IEA）預計，今年環球煤需求將升4.5%，當中80%來自亞洲。

責任編輯︰林建忠