【渣打2888】渣打溫拓思：有信心下半年撥備維持偏低　不要過分解讀中期息

▲ 渣打集團行政總裁溫拓思籲市場不要過分解讀中期息。（林宇翔攝）

渣打 （02888） 恢復派發中期息每股3美仙，雖然金額較預期低，但就開展新一輪2.5億美元回購，並預告計劃增加派息。集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，過往上半年股息一般是全年股息的三分一，而今年末期息則會綜合考慮多個因素，籲市場不要過分解讀中期息。

渣打上半年多賺57%、派息每股3美仙 推2.5億美元回購 有力再加碼回購｜詳見【下一頁】

溫拓思指，今年末期息會綜合考慮盈利、資本及業務發展等因素，又認為現價估值受壓，是推行回購的好時機，而且回購亦是另一種回饋股東的方式。

截至6月底止，渣打普通股權一級資本（CET 1）比率14.1%。溫拓思指，有信心資本水平可以維持在目標區間13%至14%，在資本充足的情況下，會留意收購機會，形容集團絕對有能力及資本進行收購，但補充集團的自然增長強勁，並非必定要依靠收購的非自然增長。

季內，渣打錄得淨回撥，展望下半年會否同樣錄得回撥。溫拓思回應時指，現階段非常難預測，但提到經濟前景並非大幅逆轉，而且個別國家的政府支援措施又即將屆滿，但深信現時撥備水平充足，有信心減值水平可以保持較低水平。

就整體息口走勢，渣打亞洲區行政總裁洪丕正指，利息走勢涉及多項因素，包括全球經濟及通脹發展，但就該行預測，未來一、兩年利息都會維持在極低水平。

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