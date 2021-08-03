  • 27°C
香港時間 : 2021803日 (二) 21:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣打2888】渣打溫拓思：有信心下半年撥備維持偏低　不要過分解讀中期息

股市 19:30 2021/08/03

分享：

渣打集團行政總裁溫拓思籲市場不要過分解讀中期息。（林宇翔攝）

渣打 （02888） 恢復派發中期息每股3美仙，雖然金額較預期低，但就開展新一輪2.5億美元回購，並預告計劃增加派息。集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，過往上半年股息一般是全年股息的三分一，而今年末期息則會綜合考慮多個因素，籲市場不要過分解讀中期息。

渣打上半年多賺57%、派息每股3美仙　推2.5億美元回購　有力再加碼回購｜詳見【下一頁】

溫拓思指，今年末期息會綜合考慮盈利、資本及業務發展等因素，又認為現價估值受壓，是推行回購的好時機，而且回購亦是另一種回饋股東的方式。

截至6月底止，渣打普通股權一級資本（CET 1）比率14.1%。溫拓思指，有信心資本水平可以維持在目標區間13%至14%，在資本充足的情況下，會留意收購機會，形容集團絕對有能力及資本進行收購，但補充集團的自然增長強勁，並非必定要依靠收購的非自然增長。

季內，渣打錄得淨回撥，展望下半年會否同樣錄得回撥。溫拓思回應時指，現階段非常難預測，但提到經濟前景並非大幅逆轉，而且個別國家的政府支援措施又即將屆滿，但深信現時撥備水平充足，有信心減值水平可以保持較低水平。

就整體息口走勢，渣打亞洲區行政總裁洪丕正指，利息走勢涉及多項因素，包括全球經濟及通脹發展，但就該行預測，未來一、兩年利息都會維持在極低水平。

相關文章：

【渣打2888】派息回購有驚喜渣打午後轉升　高盛：上半年資本回報超預期

【渣打2888】渣打香港上半年稅前多賺16%至8.2億美元　撥備大減7成

港股 業績公布 本地銀行股 渣打集團（02888） 收購 派息 回購 低水 通脹 亞洲

上一篇文章

【監管跌市】官媒批遊戲行業文章改題再登　無再提「精神鴉片」、「電子毒品」等詞　騰訊網易即日推措施防沉迷（附短片）

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴上季經調整盈利升一成勝預期 股份回購計劃增至150億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【iBond 2021】iBond創收市新高報104元 專家籲趁高沽後再撈高息股
【iBond 2021】iBond創收市新高報104元 專家籲趁高沽後再撈高息股
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港1.8%　騰訊ADR靠穩　夜期跌3點　北水走資近9億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港1.8%　騰訊ADR靠穩　夜期跌3點　北水走資近9億（不斷更新）
【監管跌市】官媒批遊戲行業文章改題再登　無再提「精神鴉片」、「電子毒品」等詞　騰訊網易即日推措施防沉迷（附短片）
【監管跌市】官媒批遊戲行業文章改題再登　無再提「精神鴉片」、「電子毒品」等詞　騰訊網易即日推措施防沉迷（附短片）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水走資49億　45億沽騰訊　恒指夜期升66點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水走資49億　45億沽騰訊　恒指夜期升66點（不斷更新）