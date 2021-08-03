【疫苗優惠】信和向接種青少年送贈合共400萬元獎學金、名額20個　　9月2日起接受登記

為鼓勵青少年接種疫苗，信和 （00083） 旗下黃廷方慈善基金宣布，將透過抽獎方式，向12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民，送贈20份、每份價值20萬港元的獎學金。凡於今年9月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗的12歲或以上及18歲以下，並持有有效香港身份證的香港居民均有機會贏取上述獎學金。

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所有已接種疫苗的青少年可於9月2日上午9時至9月30日下午5時30分期間，於抽獎網站（請按此）登記參加第二輪大抽獎。得獎結果將於抽獎網站公布，並於10月13日在本地報章刊登。所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼透過電話及短訊方式獲個別通知。

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獎學金將以預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額形式發放予得獎者的家長或監護人，參加者必須得到其家長或監護人同意方可登記參加。20份獎學金將於第二輪大抽獎活動送出。

黃廷方慈善基金董事黃永光表示，年輕一代參與政府的疫苗接種計劃，對提高社區的整體疫苗接種率至關重要，希望他們響應疫苗接種，能有助促使學校在安全及健康的環境下恢復全日制課堂。

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