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青衣薈藍啱晒上車客？戶型、賣點、配套一文看清

股樓投資 20:07 2021/08/03

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由宏安地產旗下全新盤「薈藍」已獲批預售樓花同意書，將於短期內登場。資料顯示，薈藍位於青衣寮肚路8號，屬單幢式設計，樓高16層，共提供320伙單位，實用面積由203至257平方呎不等，戶型設開放式及一房間隔。薈藍主打開放式單位，總數共有252伙，佔全盤約八成，另有28伙一房單位，另設40伙特色戶。值得留意，屋苑位處青衣半山，發展商表示，單位景觀開則會以向南、望海為主。

項目設有名為「Club Hygee」的會所，位於大廈1樓，面積逾7,000平方呎。會所以健康生活作主題，設有室外草地露營區，可放置帳篷及各式各樣營具，另外亦設有室內健身區、戶外燒烤區、閱讀區、電競室及多功能室等設施，康樂及健身設備一應俱全。

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交通方面，項目所在的寮肚路及鄰近亨美路設有多個巴士及小巴站，方便住客來往全港各區。此外，項目毗鄰長亨商場，亦有小巴直達青衣城等大型商場，可滿足住戶餐飲、日用品及家具等基本需求，此外屋苑附近設有康樂寮肚路遊樂場、青衣自然教育徑等康文設施。

發展商早前指，薈藍圍繞健康、環保等核心概念設計，大廈以高科技實踐目標，包括於會所及公共空間引進多款環保節能產品，如自動感應開關智能燈具、太陽能蓄電照明系統和自動灑水系統，務求令住戶享受舒適便捷的家居生活，同時節省能源，締造綠色生活環境。

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撰文 : 謝昕蕎

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