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【營銷智慧@iM網欄】網店應有盡有竟不利銷情? 談超市式網店的兩大問題

名人薈萃 19:38 2021/08/03

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上期筆者談論了不少Dropshipping網購的問題，尤其是同業間的競爭太大。既然不想與同行一窩風售賣同一貨源，相信大家也會想自行入貨，以減少同行的競爭，但問題仍然還未解決，我們只知道和同業競爭，生意難做，卻不知應售賣甚麼商品。

【營銷智慧@iM網欄】新建網店半年單月營業額近25萬 網店創業門檻高不可攀？

或許正是這種沒有任何想法的心態促使，很多初涉網購者都會抱著「樣樣試下」的心態實行大包圍策略，無論是民生商品、有趣玩意、飲品食品都大量入貨，筆者稱這類網店為超市網店。

新手建立超市網店也不足為期，一來很多人對售賣甚麼商品沒有想法，只知道要建立網店賺取外快，二來大家會認為商品種類與客源是成正比的，只要有愈多的商品上架，顧客的數目及種類也會愈多。但試想想，士多、HKTVMall不也就是經營民生商品、書本電器也應有盡有的超市網店嗎?

這些大財團網店為吸引顧客，都會推出不少迎新優惠，先吸引新客戶開戶開消，並以此培養他們的消費習慣，然後再慢慢轉化成定期消費的舊客。這個過往便要燒錢進行，好像有上市的HKTVMall為例，他們為培養香港市民的消費習慣，便用了5年時間，直至疫情間接幫助之下，才於去年苦盡甘來，扭虧為盈。

HKTVMall作為香港網購的始祖，在長達多年的發展過程中，他們也面對不少對手，上文所說的士多、新崛起的友和、內地過江龍天貓，甚至是由外賣市場轉戰即時送貨的Foodpanda、Deliveroo等，而上述的大財團當中，只有少數具盈利能力，絕大多數經營多年仍然蝕錢。由此可見，如果說經營Dropshipping網店就需面對同業競爭，那麼經營超市網店，卻要面對大財團的競爭，而且即使是這些大財團也仍未找到盈利的窮門。

其次，經營網店與實體店也講求成本控制，所以撇除難以控制的市場競爭之外，經營超市網店本身的固定成本也非常高。試想想，如網店上架商品達100種，即使每種商品只存貨10件，網店已要存有1000件商品，入貨成本昂貴之餘，更佔用不少庫存空間。

庫存是經營任何零售生意的重要一環，如存貨太多則會令成本大增，影響利潤率，但同時入貨太少便會令顧客未能購買心儀商品，少做了生意之餘也影響商譽，因此如果商品種類太多，一方面大大增加管理庫存的難度，二來網店主未必有所有商品過去的銷售數據，難以預計應取的存貨數量。

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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