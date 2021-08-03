會德豐︰年內樓價或再升5%　冀集團銷售額可突破260億創新高

自年初以來，樓市逐潮復甦，新盤銷情連連報捷。會德豐地產常務董事黃光耀表示，截至今年7月底，會德豐地產已沽出旗下1,165伙單位，套現逾203億元，創集團歷來同期新高，金額較去年全年約110億大增，冀年底前可挑戰集團最高銷售金額紀錄，即260億元。

黃光耀指，由今年初至7月，集團出售樓盤包括啟德MONACO及GRANDE MONACO，佔逾600伙，套現逾83億元；另外與信置、嘉華等合作發展的西南九龍兩期維港滙（即第一及第三期）則已沽出逾400伙，套現逾57億元。連同OASIS KAI TAK、山頂豪宅MOUNT NICHOLSON及77/79 PEAK ROAD等項目，集團由年初至7月底樓盤銷售額達203億元。

延伸閱讀︰【大行點睇】大和指贛鋒為潛在分拆鋪路 上調目標價兩成予「買入」評級【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

黃光耀續指，集團於下半年繼續有全新項目準備推出，包括藍田KOKO HILLS第2期、啟德沐泰街10號項目，以及合作項目維港滙II。維港滙II部分單位已進行首批招標，涉及12伙單位，將於本周六（7日）截標，並將於首輪招標結束後公布項目第2期首張價單。至於藍田KOKO HILLS第2期涉及82伙，項目已獲批預售樓花同意書，他透露，示範單位處於籌備階段，有望於第三季內推出，惟於8月內面世的機會較微。而啟德沐泰街10號項目仍待批預售。

展望樓市未來走勢，黃光耀表示對後市感樂觀，市場氣氛已漸由回暖上升至熾熱，保守估計年內樓價可升5%，而市場期待兩岸通關，若成功通關樓價升幅可至8至10%。他亦表示，集團未來有眾多發展項目，包括黃竹坑站上蓋的港島南岸第6期以及剛於上周中標的古洞第24區官地，全部項目總計涉及114萬平方呎發展面積，期望全新項目可吸引不同類型買家入市。

同場加映︰富元證券特約【青姐話】七絕Overdone 八月博翻身

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機