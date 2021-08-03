  • 27°C
香港時間 : 2021803日 (二) 20:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

會德豐︰年內樓價或再升5%　冀集團銷售額可突破260億創新高

股樓投資 19:30 2021/08/03

分享：

自年初以來，樓市逐潮復甦，新盤銷情連連報捷。會德豐地產常務董事黃光耀表示，截至今年7月底，會德豐地產已沽出旗下1,165伙單位，套現逾203億元，創集團歷來同期新高，金額較去年全年約110億大增，冀年底前可挑戰集團最高銷售金額紀錄，即260億元。

黃光耀指，由今年初至7月，集團出售樓盤包括啟德MONACO及GRANDE MONACO，佔逾600伙，套現逾83億元；另外與信置、嘉華等合作發展的西南九龍兩期維港滙（即第一及第三期）則已沽出逾400伙，套現逾57億元。連同OASIS KAI TAK、山頂豪宅MOUNT NICHOLSON及77/79 PEAK ROAD等項目，集團由年初至7月底樓盤銷售額達203億元。

延伸閱讀︰【大行點睇】大和指贛鋒為潛在分拆鋪路　上調目標價兩成予「買入」評級【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

黃光耀續指，集團於下半年繼續有全新項目準備推出，包括藍田KOKO HILLS第2期、啟德沐泰街10號項目，以及合作項目維港滙II。維港滙II部分單位已進行首批招標，涉及12伙單位，將於本周六（7日）截標，並將於首輪招標結束後公布項目第2期首張價單。至於藍田KOKO HILLS第2期涉及82伙，項目已獲批預售樓花同意書，他透露，示範單位處於籌備階段，有望於第三季內推出，惟於8月內面世的機會較微。而啟德沐泰街10號項目仍待批預售。

展望樓市未來走勢，黃光耀表示對後市感樂觀，市場氣氛已漸由回暖上升至熾熱，保守估計年內樓價可升5%，而市場期待兩岸通關，若成功通關樓價升幅可至8至10%。他亦表示，集團未來有眾多發展項目，包括黃竹坑站上蓋的港島南岸第6期以及剛於上周中標的古洞第24區官地，全部項目總計涉及114萬平方呎發展面積，期望全新項目可吸引不同類型買家入市。

同場加映︰富元證券特約【青姐話】七絕Overdone 八月博翻身

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
2021/08/02
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【有相睇】太古城靚裝單位2518萬易手　當年153萬入市　現勁賺15倍
今日
【有相睇】太古城靚裝單位2518萬易手　當年153萬入市　現勁賺15倍
【置業故事】年輕夫婦心急上車　喜遇熱心業主減價　475萬買青衣私樓
今日
【置業故事】年輕夫婦心急上車　喜遇熱心業主減價　475萬買青衣私樓

你可能感興趣

【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
17:54 2021/08/02
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【有相睇】太古城靚裝單位2518萬易手　當年153萬入市　現勁賺15倍
今日 14:36
【有相睇】太古城靚裝單位2518萬易手　當年153萬入市　現勁賺15倍
【置業故事】年輕夫婦心急上車　喜遇熱心業主減價　475萬買青衣私樓
今日 16:55
【置業故事】年輕夫婦心急上車　喜遇熱心業主減價　475萬買青衣私樓
豪宅 維港滙II 樓價 地產 啟德 會德豐地產

上一篇文章

【美股分析】歷史證標指連升後仍可續升 專家薦後市三策略抗風險

下一篇文章

【BNO移民】港爸帶妻女移居英國搞甜品店 兩年來最深感受：移民從來都不是易事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠
【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券