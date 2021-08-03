【中小企教室】生產力局夥Google推出全球數碼培訓課程　學習經營 YouTube頻道、 Google Cloud

▲ 生產力學院推出與Google 設計的 Grow with Google 全球數碼培訓課程。（網站截圖）

香港生產力促進局將透過旗下生產力學院，推出與Google 設計的 Grow with Google 全球數碼培訓課程，為首間本地機構同時提供 Grow with Google 中的 YouTube Creator Academy 及 Google Cloud 課程，助把握數碼新機遇。

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首個免費培訓「YouTube Creator Academy 網上工作坊」已於7月30日開始，提供3節共4小時工作坊講課與實戰練習，讓參加者掌握影片製作準備、頻道經營概念、以及進階頻道管理及數據分析的技能。參加者將學習如何運用 YouTube Analytics 從數據中分析其頻道的表現及觀眾的類型、喜好及習慣，然後按數據分析進行調整，探索經營頻道的最佳方法。參加者在完成全部工作坊後將獲發課程完成證明。

而在10月8日推出的 Google Cloud 免費網上工作坊將簡介 Google Cloud 的 AI 應用，以及如何透過 Google Cloud 的 Vertex AI，以及本地社群 Crowdsource Hong Kong Community Group，讓企業了解雲端及 AI 如何解決業務難題及提升效益，從而制定雲端方案及數碼策略。Vertex AI是一個整合式機器學習平台，可通過預先訓練及自訂工具，加快建構、部署和擴展機器學習模型。

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此外，生產力學院的網上學習平台會提供免費或收費的未來技能學習資源，包括Grow with Google 的免費學習資源。

生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士表示，隨着遙距工作的需求日益增長，在與數碼結合的商業營運環境之下，僱員及僱主都期望掌握更多新技能去應付公司的發展及提升市場競爭力。生產力學院正向所有年齡及行業推廣此全球趨勢，提供多元化的未來技能課程，令本地人才可以掌握必需的數碼技能及軟技巧。

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責任編輯：葉泳珊