【消費劵熱話】消費券推出 商家趁機加價變通脹 網民：當香港人水魚咁劏

第一期消費券已在8月1日起可領取，但有不少商店在推出消費券前先行加價，令人感到不滿，有網民於網上討論區發文，指自己要買四個電腦硬碟，當他到深水埗發現，每個硬碟的價錢由原本約1,200多元，加至約1,700多元，變相所有東西貴了，令樓主感到生氣。

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【樓市現象】消費劵一出大家趕去購物 周末十大屋苑成交再跌11% 【下一頁】

此帖文一出，引來網民熱議，大多數網民認為消費券變相令通脹更嚴重，「看中一對鞋加多一百元」、「現在限你某時間內要使用，奸商一定看準時機，藉機加價，最糟糕的是加價容易減價難，尤其是日常必需品，這樣做法是帶起了通脹。」、「用八達通消費券在日常必要開支中花掉完，餘下的現金買甚麼都好。」、「四月已經加了一次，現在再加多一次， 當香港人是『水魚』。」、「看中某部美容儀器，價錢由兩個月前千八蚊，今個月看二千三，今日去看二千九，只有二千元而已。」

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責任編輯：陳頌潔