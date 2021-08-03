【東京奧運】牙買加田徑女將爆冷出局 初賽輕敵收步

▲ 剛於100米項目摘銅的牙買加女將傑克遜，本來穩入200米準決賽。

東京奧運周一（2日）進行田徑女子200米初賽，剛於100米項目摘銅的牙買加女將傑克遜本來穩入200米準決賽。但傑克遜因輕敵於臨衝綫前突然留力收步，結果初賽僅排第4名痛失晉級資格。

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傑克遜（Shericka Jackson）於200米初賽第5組出賽，她於女子200米項目排名為世界第三，要取得晉級資格幾乎易如反掌。但傑克遜在比賽期間過於鬆懈，於衝綫階段就過早收步留力，結果遭意大利選手Daila Kaddari從後趕上。

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巴哈馬選手斯特拉昌（Anthonique Strachan）以22秒76率先衝綫，葡萄牙選手Lorène Dorcas Bazolo以23秒21的時間排第二名。

傑克遜放慢手腳下幾乎與Kaddari同一時間越過終點，但最終傑克遜以千分之四秒的差距落後Kaddari，無緣晉級準決賽。

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傑克遜完成賽事後更流露出難以置信的表情，似乎無法接受自己因留力而喪失晉級資格。她事後於社交媒體Instagram貼出比賽照片，並附文稱有時痛苦的事情可讓人們上新一課，學會以前以為自己不需知道的事。

東京奧運上周六（7月31日）舉行女子100米短跑決賽，傑克遜當時打破個人紀錄以10秒76的成績奪得季軍。

責任編輯：鄭錦玲