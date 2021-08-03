【美股分析】歷史證標指連升後仍可續升 專家薦後市三策略抗風險

港股內地監管風險下屢創低位，但與此同時美股卻節節上升，標普500指數由2月份起計已連升6個月，持續時間為2018年以來最長，據彭博數據顯示，在過去半個世紀，每當標指出現連續6個月的上升趨勢，往後12個月的平均回報率為8.3%。

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不過，後市面對的隱憂仍然不少，如變種新冠病毒Delta的影響，以及經濟重啟所致的通脹風險，兩大因素皆影響美股後市走勢。駿利亨德森環球組合構建及策略主管Adam Hetts接受外媒訪問時，便提出三個可對抗通脹的策略。

首先是市場忽視的股份市值問題。他指投資者普遍持有較多增長及科技股，但市值也是影響股市表現的因素。自去年11月以來，小型股明顯跑贏大型股，但他認為只由增長與價值股出發，因此他建議投資者按市值在不同行業中選出合適的投資機會。

其次是債券部署上，過去投資者都被動地配置債券持倉，現在更有「60/40」策略已死（即60%投資於股票、40%投資於債券）的說法。他認為事實上不需要利用40%的債券來保護股票的下跌風險，但債券亦可視為抗通脹、加息，同時又不用集中在投資股票的部署，他建議可部署更多息率吸引、存續期較短的按揭抵押證劵（Securitized Mortgage-backed Securities）、浮息債券。

最後他建議投資者可投資於Reits（房地產信託基金）之上，他發現其追蹤的數據中，有八成財務顧問沒有投資Reits，但他形容Reits是「分散投資的三冠王」，皆因Reits不單止可在高通脹及經濟增長期間有好表現，同時在低息環境下確保有一定利息回報，更可提供科技及增長股以外的選擇。他認為理想的資產配置應有10%Reits。

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