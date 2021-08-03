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【BNO移民】港爸帶妻女移居英國搞甜品店 兩年來最深感受：移民從來都不是易事

理財智慧 19:27 2021/08/03

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過去數月，本港機場大堂每天充斥着一片離愁別緒，當中不少人移民到英國，離港赴英人士及送機親友遍布機場大堂。自英國政府推出BNO居留簽證後，吸引大量港人移居英國，為自1997年政權移交後爆發的新一輪大型移民潮。畢竟移民是個重大決定，有意移民英國的港人，到底有何考慮及部署？

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八十後的Davy（大飛），為Facebook「做個香港出世的英國人」的版主，今年約30餘歲的他，2019年3月時透過企業家簽證（Tier 1 Entrepreneur Visa）移民到英國，至今已移民英國滿2年。上述企業家簽證的計劃於去年3月底已結束，換句話說，Davy成功登上企業家簽證計劃的尾班車。

現時Davy跟太太及兩位小女兒定居於雪菲爾（Sheffield）一間面積約3,000平方呎的洋房，附有雙車房及3,000平方呎的花園。據Davy的觀察，今年初以來移民到英國的港人數目的確大增，他說：「單單在兩個女兒的學校，就各自多了幾位從香港來的同學仔。英國當地也已經出現『香港人』處處的情況，有就讀中小學小朋友的家庭為主，新婚年輕夫婦也有不少。」

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Davy初到英國時，於雪菲爾開設甜品店，過去兩年多，他除了繼續發展甜品店的業務外，也有開拓周邊產業，如糖果Online Store、包裝批發及市場宣傳製作等。過去一年多的新冠肺炎疫情重挫英國經濟，現時英國的經濟也逐步回復正軌。Davy表示，大部分英國人已把疫情當成流行病，店舖、商戶也重新開門營業，「加上脫歐直接帶走了約70萬的勞動人口，有部分行業更出現請不到員工的情況，包括甜品店。」由此可見，英國對藍領工作長期缺人，此類職位需求很大，據Davy的觀察，今年初到埗英國的港人，不少是從事藍領工作。

 

過去數月，英國加快審批BNO Visa，有部分港人由遞交申請至獲批只需一個月，移民至英國的港人，不少要急趕地移民到英國，究竟英國當地對港人的支援足夠嗎？Davy認為，英國對港人的支援已經超出他的預期，「相比以其他方式移民英國的人，BNO Visa得到的關注與支援，絕對是前所未有，港人到英國要適應的，就是文化差異了。」

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對於移民英國仍「十五十六」的港人，Davy表示：「移民從來都不是易事，兩地文化也有很大差異，積極融入當地生活，會比常常用香港作比較來得更容易適應。請記着，有更多香港人以更匆忙更艱難的方式來到英國。盡快適應並安定下來，融入並重新生活，再去幫助更有需要的人。」

以上內容節錄自《iMoney Focus》719期封面故事。

 

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機場 簽證 疫情 甜品 移民 BNO 英國

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