【防疫措施】美國疫情持續惡化　Facebook等美企強制員工戴口罩上班

▲ Facebook日前宣布旗下所有員工於辦公室內必須佩戴口罩。（法新社圖片）

美國新冠疫情愈演愈烈，Facebook等美企為應對疫情，開始執行了相關的防疫措施。Facebook日前宣布旗下所有員工於辦公室內必須佩戴口罩，而其於美國園區內工作的員工則必須接種新冠疫苗 。

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該企稱它將遵守由美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention， CDC）發出的防疫指南，當中就連已接種新冠疫苗的員工都被強制要求佩戴口罩上班。

其他美國公司亦考慮到當地染疫個案持續上升，紛紛按照CDC的建議，制定了一系列的防疫守則 。如Google於日前宣布推遲其重新開放辦公室的計劃，並要求於其辦公室內工作的所有員工均需接種疫苗。麥當勞則要求旗下位於高風險地區工作的店員，甚至顧客均必須在餐廳內戴上口罩。

而美國零售企業Target 及沃爾瑪（Walmart ）亦強烈建議所有顧客戴上口罩 。當中Walmart正逐步安排旗下公司員工及管理層接種疫苗， 亦為已接種疫苗的工人提供獎金以作經濟誘因。

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責任編輯：陳泳如