【居屋裝修】一家四口擲38萬裝修 戶主熱愛煮食 改建U字型廚房

廚房的配置分多種，例如一字型、L型等，而U字型廚房，又名ㄇ字型廚房，頗受熱愛煮食人士的歡迎，U字型廚房令廚房的中間區域留出很大的空間，讓戶主可自由行動，同時又增加更多的廚房收納空間。今次裝修個案是一家四口，他們成功上車，戶主更喜愛煮食。

是次裝修個案位於沙田愉翠苑，愉翠苑於2001至2002年完工，屬居屋單位，實際面積為650平方呎，一家四口居住。戶主擲38萬完成整個裝修連傢私訂造，裝修時間為75日，單位經裝修後成3房2廳。天獅室內設計有限公司接受本刊訪問時透露，戶主於去年11月入伙，由於他們是新居入伙，因此無論如何都要裝修。

戶主希望單位經裝修後讓人感到寬敞並「光猛」，故此設計師以奢華風格滿足其要求。單位主要使用白色為主調，讓單位變得明亮，而地板則用上木紋地磚，令單位更加耐用。在客廳的設計上，戶主想把飯廳和房間分隔開，以保障私隱，因此設計師在走廊設了一度暗門，除了保護戶主的私隱空間外，還拉闊客飯廳空間，令整體空間更連貫。

在廚房方面，戶主喜愛煮食，因此設計師改裝成U字型廚房。U字型廚房的特點是把烹煮與洗滌位置清楚隔開，洗滌位置放在中間，而炒菜、切菜及常用工具都放置在左右兩旁，大大減少戶主在煮食時來回走動的時間。另外，設計師亦設有多個地櫃和吊櫃，繼而增加廚房的收納空間。

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具體費用：

清拆項目：$29,500 水電項目：$28,500 泥水項目：$62,500 油漆項目：$39,500 木工項目：$43,600 鋁質天花項目：$7,500 其他項目：$10,200 廚廁櫃項目：$73,750 傢私項目：$86,100 總共：$381,150

圖片由天獅室內設計有限公司提供

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責任編輯：羅浩濂