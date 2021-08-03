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滙豐績後大行評級和目標價一覽 瑞銀另選出8隻最喜愛港股

股樓投資 20:13 2021/08/03

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重磅股滙豐(00005)日前公布中期業績，稅前盈利增1.5倍至108億美元勝市場預期。該股亦一如預期恢復派息，惟每股派息7美仙則低於市場預期的8美仙。多間大行亦對該重磅股發表新一輪評級和目標價。

滙豐績後大行評級和目標價：

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當中瑞信指出，滙豐第二季普通股股東應佔利潤33.96億美元，分別較市場及該行高出41％及12％，而除稅前利潤亦較市場預期高出10％，惟略遜該行預期2％。集團派發中期股息7美仙，略低於市場預期的8美仙，滙豐預期今年的股息派付比率將過渡至列賬基準每股普通股盈利40％至55％的目標範圍。瑞信又指，滙豐經調整收入略遜預期，經調整成本高於市場預期2％，集團指成本控制目標仍在軌道上，若不包括英國銀行稅項，預計今年成本與去年相比基本穩定。

【電子消費券】領展稱旗下商場過去周末人流 重回疫情前水平   詳情請看【下一頁】   

大摩則指，滙豐第二季業績表現強勁，第二季經調整除稅前盈利錄得56億美元，高於預期，主要受預期信貸損失錄得撥回所帶動，而末期業績亦有可能錄得撥回，即反映本財年的盈利或有上行空間，而在撥備前水平方面，公司業績表現符合預期。

另外，瑞銀發表新一輪本港股市策略報告，並列出8隻最喜愛港股名單。瑞銀全數給予8股買入評級。

瑞銀最新最喜愛港股一覽：

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【大行點睇】 互聯網監管料持續到年底 瑞銀﹕不應輕言「抄底」 重申「減持」科網股   詳情請看【下一頁

 

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005）

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