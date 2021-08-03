▲ 【太古商場】太古廣場寫字樓租金跌幅擴大至11% 惟購物商場零售額增長36.2%

太古地產 （01972） 旗下商場銷售額繼續復甦，主要受惠於本地需求回升，及商場推廣活動備受歡迎，但由於疫情下跨境旅遊仍受限制，整體零售市場仍面對挑戰。截至6月底止，太古廣場購物商場零售額增長加快至36.2%，太古城中心零售額亦升4.5%，東薈城增長18.1%。

太古地產發言人指，旗下商場提供總值達港幣470萬元的購物獎賞及精彩體驗，以吸引市民消費，集團配合消費券計劃推出夏日推廣活動，包括購物餐飲獎賞，及由Tap & Go「拍住賞」消費券計劃大使、MIRROR成員Edan（呂爵安）主演的短片。

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內地商場零售額增遍增長逾六成

內地商場零售額繼續錄得可觀增長，但受高基數效應，增帳較首季減慢。三里屯太古里、廣州太古滙、成都遠洋太古里及上海興業太古滙四大商場零售額增長65.7%至88.1%不等，頤堤港則增5.7%。美國Brickell City Centre商場零售額亦大幅反彈，增長70.6%。

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太地表示，內地五個商場表現出色，銷售額強勁、租用率高企，人流暢旺，除奢侈品類銷售強勁外，餐飲、生活品味和時裝等業態表現亦超越2019及2020年疫情前水平，反映消費者對市場有信心及中央政府全力防控疫情。

「太古坊二座」料明年上半年落成

寫字樓方面，太古廣場寫字樓租金跌幅擴大至11%，太古城租金則升2%，港島東中心及太古坊一座租金亦升10%。太地稱，受疫情影響，整體市場相對疲弱，但香港辦公樓租用率維持高企，整體租用率達96%，當中太古坊的續約租金水平維持堅穩，但隨可租用樓面增加及需求放緩，對辦公樓租金，尤其對中環及太古廣場物業組合，均帶來下調壓力。

太地稱，甲級辦公樓「太古坊二座」的興建進展良好，預計於2022年上半年落成，屆時將為太古坊新增100萬平方呎辦公樓面。

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