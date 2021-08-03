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【大行點睇】花旗料體育用品股利好因素完結 7月銷售數據或轉弱 看好兩大品牌

股樓投資 19:13 2021/08/03

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花旗發表研究報告指，7月消費數據或會轉弱，使體育用品股獲利回吐。

【濠賭股】 澳門即時進入預防狀態 濠賭股全綫向下  詳情請看[下一頁]

該行指，在行業當中較看好滔搏（06110），根據近兩星期渠道觀察顯示，新疆棉事件的影響正減弱，Nike及Adidas的銷售回升，毛利率具潛在上行空間，而且估值吸引，評級「買入」，目標價16.26元。

另外，花旗亦看好李寧（02331），該行預計李寧中期現金流或有驚喜，加上渠道庫存風險低，品牌價值提升上升使毛利率有上行空間，該行予「買入」評級，目標價100.5元。

花旗又指，包括中期盈喜及東京奧運等的正面催化劑已經完結，如果第三季內地零售增長顯著放緩，將會觸發市場對國產品牌渠道庫存的關注，特別是擴張策略較進取的安踏（02020），故維持「沽售」評級，目標價59元。

【港股追蹤】渣打未受短期拆息低迷影響 上半年法定稅前多賺近6成 每股派中期息3美仙  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

安踏體育（02020） 大行報告 花旗銀行 Adidas 滔搏（06110） Nike 盈喜 李寧 買入 目標價

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