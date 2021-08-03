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【剪片工具】Adobe Premiere Pro支援語音轉文字字幕　用戶無需額外付費 

科技 19:30 2021/08/03

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Adobe日前宣布更新旗下影片應用程式Adobe Premiere Pro，推出「語音轉文字字幕」（Speech to Text）功能。(Adobe官方照片)

Adobe日前宣布更新旗下影片應用程式Adobe Premiere Pro，推出「語音轉文字字幕」（Speech to Text）功能，並已包含在Creative Cloud訂閱中。一眾創作人在Adobe Premiere Pro使用該新字幕功能時，將無需額外付費且不限使用次數。

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更新版的Premiere Pro引入了人工智能（Artificial Intelligence，AI）替用戶自動上字幕，該功能支援包括繁體中文在內的13種語言。不過須要留意的是，此功能目僅支援普通話，並不支援廣東話。

用戶可在該應用程式內完成整個字幕工作流程，以省卻過往自行上字幕的時間。據顧問公司Pfeiffer發表的報告所指，用戶在該Premiere Pro新功能下，為一條片長5分鐘的影片上字幕，可為編輯人員節省了52分鐘的工作時間，令字幕工作效率平均提高達5倍。

當AI完成語音轉文字的程序後，該應用程式的時間軸將自動呈現字幕。當中更利用了Adobe Sensei的機器學習功能調教字幕速度，使其可配合語音節奏。用戶亦可使用該應用程式內的基本圖形面板（Essential Graphics Panel）設計工具自訂字幕效果。

此外，是次更新版本中，Premiere Pro已原生支援M1 Mac裝置。據官方指，其在M1 Mac裝置運行速度，與相近的Intel系統相比，速度快近80%。

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【YouTube】Youtube歐洲試行特惠版「Premium Lite」　不含離線下載等功能

責任編輯：陳泳如

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