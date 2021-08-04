【消費劵熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關

第一期消費券已在8月1日起可領取，但有不少網民表示，有「不良」商戶乘機收取更多錢，有網民於網上討論區發文，指樓主在葵涌廣場附近一間藥房，買了一罐價值7元的粟米(418g)後，以八達通付款方式，經察覺突然被扣多了587元。幸好，樓主及時發現，並與職員據理力爭，才沒有造成更多的金錢損失。

樓主在藥房買了一罐價值7元的地捫罐裝粟米，並用八達通付款。當查看收據時，發現職員一共收取他587元，而580元的則是上一位顧客購買的安宫牛黄丸。有見及此，樓主立即與員工理論，他解釋：「因忘記重置收銀機，故不小心多收580元，更叫他等八達通公司退款。」同時笑問事主：「為甚麼你會看到收多了，很多人都不會留意。」樓主質疑有人「趁亂收多錢」，並提醒其他人付款前後要檢查清楚。

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此帖文一出，引來網民熱議，大多數網民認為不多客人看收據，特別是老人家，並建議樓主一定要去報警或報海關，「他這樣做與行騙沒有分別。」、「正常人付了錢買安宮牛黃丸之後，就沒有上一筆數，為甚麼又出現在你的收據？」、「報警或報海關，怎麼會聽他說等八達通退錢給你？」、「如果沒有必要就不要在藥房買東西。」

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責任編輯：陳頌潔