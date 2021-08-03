【大行報告】 瑞銀降評級至「沽售」 旗下兩大商場空置率達16%及18%

瑞銀發表研究報告指，即使預期明年進出境正常化，仍對內地境內奢侈品銷售維持正面看法，料2021至2025年間奢侈品消費開支年均複合增長達17%。相反，該行對香港旅客銷售復甦持審慎看法，料至2025年香港正常化零售銷售僅4,300億元，相當於2020至2025年間年均複合增長僅6%。

瑞銀予收租股最新投資評級及目標價﹕

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其中，瑞銀降九倉置業（1997）評級，由「中性」下調至「沽售」，目標價由46元下調至40元。集團早前發盈喜，不過瑞銀並不看好，直指該行於7月初參觀旗下海港城及時代廣場，仍有分別16%及18%的商鋪空置，部分空鋪更轉換為優惠券兑換中心和短期展覽空間，因此實際收入出租率可能低於去年底。該行認為，九倉置業估值偏高，而高佔用成本與競爭加劇帶來結構性挑戰。

九倉置業股價今日再下挫4%，已連跌4日，報41.1元，創近4個半月新低，成交額2.2億元。

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記者：郭秀慧